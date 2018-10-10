Düzce Üniversitesi Latin Amerikalılara Ebru Sanatını tanıttı

Gör. Dr. Yusuf Parlak, Brezilya‘nın Sao Paulo şehrinde ve Arjantin'in başkenti Bounes Aires'de düzenlenen FIT Latin Amerika Turizm Fuarı'na Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın davetli sanatçısı olarak katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Brezilya Kültür Ataşeliği'nin davetlisi olarak Brezilyaya giden Parlak, Brezilya'nın en büyük ikinci kütüphanesi olan Andrade Mario'da ebru sergisi açtı. 15 eserinden oluşan klasik ebru çalışmalarını Brezilyalı sanatseverlerin beğenisine sunan Öğr. Gör. Dr. Parlak, serginin yanı sıra kütüphaneye yapılan 500'e yakın müracaat arasından seçilen 50 kişilik öğrenci grubu ve ailelerine yönelik iki gün arayla atölye çalışmaları gerçekleştirdi.

Klasik Türk ebru sanatı hakkında Brezilyalı öğrencilere bilgiler veren Parlak, ardından öğrencilere kendi ebrularını yapma imkânı tanıdı. Bunun yanı sıra Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'ne Öğrenci Değişim Programları ile nasıl geçiş yapılabileceği hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Brezilya'daki etkinliğin sonunda ise öğrencilere Düzce Üniversitesi logolu kitap ayracı hediye ederek Brezilya'dan Arjantin'e geçti. FIT Latin Amerika Turizm Fuarı'nın Kültür Bakanlığı standında ebru teknesi açan Parlak, burada da Arjantinli sanatseverlere ebru tanıtımı yaptı.

Fuarda Türkiye'nin Arjantin Büyükelçisi, Azerbaycan'ın Arjantin Büyükelçisi ve G20 Zirvesi kapsamında Arjantin'de bulunan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'da FIT Turizm Fuarı'ndaki Kültür Bakanlığı standını ziyaret etti. Ziyarette Fatma Betül Sayan Kaya, Yusuf Parlak'ın ebru çalışmalarını ilgiyle izledi ve ilk kez ebru yapma imkânı buldu.

Öğr. Gör. Dr. Yusuf Parlak, Mart 2018'de de Güney Amerika ülkelerinden Kolombiya'ya gitmiş, başkent Bogota'da "Vitrina Turistica Anato 2018" fuarına davetli sanatçı olarak katılmıştı.

Düzce Üniversitesi Öğr. Gör. Dr. Yusuf Parlak'ın ebru sanatından oluşan eserleri geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'nde Türk süsleme sanatçılarından oluşan komisyon tarafından beğeniyle incelenmiş ve Yusuf Parlak, seçici kurul tarafından ebru branşında “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı” kabul edilerek T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçı listesine dahil edilmişti.