Düzce Üniversitesi liseli öğrencileri ağırlamaya devam ediyor

Yaklaşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde birçok orta öğretim kurumunu ağırlayan Düzce Üniversitesi, öğrencilerin kariyer planlarına yardımcı olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bartın’dan Düzce’ye tanıtım ve kültür gezisi düzenleyen Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ni ziyaret ederek, Okul Öncesi Eğitimi Bölümü hakkında bilgiler aldı. Misafir öğrencilere Fakülte ve yerleşke hakkında bilgiler veren Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Meryem Çelik, ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

Düzce’ye 50 öğrenciyle gelen Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine; Çocuk Gelişimi Bölümü öğretmenleri; Ayşegül Kayalar, Hacer Çetin ve Muradiye Çağlayan rehberlik etti.