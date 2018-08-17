Düzce Üniversitesi mensupları bayramlaşma töreninde bir araya geldi

Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, birim yöneticileri ile akademik ve idari personeller katıldı.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yaptığı konuşmada, ülkemiz ve İslam aleminin sağlık, huzur ve güven içerisinde bayramını geçirmesi temennisinde bulundu. Kurban Bayramı’nın çok kıymetli anlamlar taşıdığını ifade eden Rektör Çakar, hac farizasını da içinde barındıran Kurban Bayramı’nın en önemli mesajının; gerektiğinde sevdiklerimizden dahi vazgeçebilme, nefsin terbiyesi ve arınma olduğunu vurguladı. Tüm üniversite mensuplarına hayırlı ve uzun hizmetler dileğinde bulunan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bayramın birlik ve beraberliğe vesile olmasını dile getirerek tüm çalışanların Kurban Bayramı’nı tek tek kutladı.