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17 Ağustos 2018 10:27

Düzce Üniversitesi mensupları bayramlaşma töreninde bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından çalışanların dayanışma ve paylaşma duygularının artması amacıyla düzenlenen Bayramlaşma Töreni, akademik ve idari personellerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi mensupları bayramlaşma töreninde bir araya geldi

17 Ağustos 2018 10:27


Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Genel Sekreter Hasan Sadi Ateş, birim yöneticileri ile akademik ve idari personeller katıldı.


Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar yaptığı konuşmada, ülkemiz ve İslam aleminin sağlık, huzur ve güven içerisinde bayramını geçirmesi temennisinde bulundu. Kurban Bayramı’nın çok kıymetli anlamlar taşıdığını ifade eden Rektör Çakar, hac farizasını da içinde barındıran Kurban Bayramı’nın en önemli mesajının; gerektiğinde sevdiklerimizden dahi vazgeçebilme, nefsin terbiyesi ve arınma olduğunu vurguladı. Tüm üniversite mensuplarına hayırlı ve uzun hizmetler dileğinde bulunan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, bayramın birlik ve beraberliğe vesile olmasını dile getirerek tüm çalışanların Kurban Bayramı’nı tek tek kutladı.




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