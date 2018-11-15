Düzce Üniversitesi mesleki astım araştırma projesi uygulama protokolüne imza attı

Tic. Anonim Şti. ile Mesleki Astım Araştırma Projesi Uygulama Protokolü imzaladı.

Düzce Üniversitesi'nde gerçekleşen imza töreninde iş birliğini protokolünü; Düzce Üniversitesi adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Standard Profil adına ise Tedarik Zinciri Müdürü Osman Kayıkçı imzaladı. İmza töreninde İşyeri Hekimi Dr. Seyit Çoban da yer aldı.

Protokol; Standard Profil Şirketi yetkili kurulları ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Biyokimya Ana Bilim Dalları bünyesindeki araştırmacıların ortak projeleriyle; ilgili işletmenin farklı birimlerinde çalışmakta olan ve rutin kan taramaları sırasında elde edilecek örneklerin bir kısmında semptom vermeyen astım olgularında yükselebilecek interlökin ölçümlerinin yapılması hedefleniyor. Bu tetkiklere solunum anketi ve solunum fonksiyon testlerinin eklenmesiyle işçilerin kendi solunum sağlıklarına ilişkin farkındalıklarının sağlanması amaçlanıyor.