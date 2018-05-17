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17 Mayıs 2018 11:10

Düzce Üniversitesi Minik Öğrencileri Mekatronik bölümüyle tanıştırdı

Düzce Üniversitesi Dr.

Düzce Üniversitesi Minik Öğrencileri Mekatronik bölümüyle tanıştırdı

17 Mayıs 2018 11:10

Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı, anaokulu öğrencilerine yönelik “Mekatroniğin Tanıtımı” başlıklı bir etkinlik düzenledi.


Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sabri Uzuner’in koordine ettiği etkinlikte, anaokulu öğrencilerini, Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu Mekatronik Programı laboratuvarında misafir eden Düzce Üniversitesi öğrencileri ve öğretim elemanları, endüstriyel robot üzerinden Mekatronik Programı’nı minik öğrencilere anlattı.


Geleceğin teknolojisi olan robotları ve Mekatronik Bölümü’nü çocuklara tanıtmak ve sevdirmek amaçlı gerçekleştirilen etkinlikte, çok fonksiyonlu robotun misafir öğrencilere hediyeler vermesi, çocuklarda büyük bir ilgi uyandırdı.


Program, minik öğrenciler için hazırlanan animasyon film gösterimiyle son buldu.




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