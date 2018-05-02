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02 Mayıs 2018 14:30

Düzce Üniversitesi Muay Thai’de Türkiye şampiyonu oldu

Düzce Üniversitesi, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun düzenlediği ve 53 üniversitenin katılım gösterdiği Muay Thai Şampiyonası’nda takım halinde şampiyon oldu.

Düzce Üniversitesi Muay Thai’de Türkiye şampiyonu oldu

02 Mayıs 2018 14:30


Düzce Üniversitesi ulusal ve uluslararası alanlarda gerçekleştirdiği sportif başarılara bir yenisini daha ekleyerek, 450 sporcunun katıldığı Muay Thai Şampiyonası’nda Düzce Üniversitesi öğrencilerinin sergilediği performanslar herkesin beğenisini kazandı. Erkek ve bayan kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Üniversitemiz öğrencileri, genel sıralama içerisinde de, katılım gösteren 53 üniversite içerisinde birinci olarak, büyük bir başarıya daha imza attı.


Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen şampiyonada öğrenciler; Eda Çakır, Kübra Aktaş, Sibel Karabulut, Hasan Çetin, M. Enes Turan altın madalya kazanma başarısını gösterdi. Emel Pehlivan ve Abdussamed Uğurlu gümüş madalya kazanma başarısını gösterirken, Gamze Gül, Eda Hemiş ve Murat Aydemir ise bronz madalyaya ulaşma başarısı elde etti.


Düzce Üniversitesi yaptığı açıklamada öğrencileri, almış oldukları başarılarından dolayı tebrik ederek, onları hayata hazırlayan başta aileleri olmak üzere, antrenör ve hocalarına teşekkür etti.




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