Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi katma değeri yüksek çalışmalarla adından söz ettiriyor

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi; Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylanan “Bor Katkılı Korozyon Önleyici İnhibitör” adlı ilk patentli buluşu ve Makine Mühendisliği Bölümü'nün, Düzce Üniversitesi'nde 2017-2018 Yılı En Çok Yayın Yapan Birim ödülü kazanmasıyla adından söz ettirdi.

“Bilim İçin Bilimi Artık Bir Yana Bırakıp Katma Değeri Yüksek Ürünler Üretmenin Zamanı Gelmiş Geçiyor”

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur, “Bizim üretmekten başka çaremiz yok. Ar-Ge'ye verilen teşvikler son derece yüksek. Özellikle Ar-Ge merkezleri ile iş birlikleri yapılmalı. Bilim için bilimi artık bir yana bırakıp katma değeri yüksek ürünler üretmenin zamanı gelmiş geçiyor. Uluslararası iş birlikleri ile Üniversitemiz ve Ülkemizi tanıtmalıyız” şeklinde konuştu.

Doç. Dr. Hüsnü Gerengi ve Korozyon Araştırma Laboratuvarı ekibinin “Bor katkılı Korozyon Önleyici İnhibitör” (Boron Doped Corrosion Preventive Inhibitor) ismini verdikleri buluşlarının, Türk Patent Enstitüsü tarafından onaylandığını ifade eden Prof. Dr. İlyas Uygur, bu çalışmanın Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adresli ilk patent olduğuna dikkat çekti.

Makine Mühendisliği Bölümü 2017-2018 Yılında Düzce Üniversitesi'nde En Çok Yayın Yapan Birim

Laboratuvar bünyesinde yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen bulguların, birçok dergide yayınlandığını belirten Prof. Dr. Uygur, “Makine Mühendisliği Bölümümüz, 2017-2018 Yılı En Çok Yayın Yapan Birim olarak ödül almıştır. Bu yıl içerisinde de bölüm öğretim elemanlarınca yirmiye yakın bilimsel yayın yapılmıştır. Mühendislik Fakültesi'nden bir bölümün Üniversitemizde birinci olarak bu ödülü alması, çok onur verici bir gelişmedir. Bu sene de aynı başarıyı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü tebrik eden Prof. Dr. İlyas Uygur, ayrıca 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Dr. Hana Lahbib'in, Tunus Carthage Üniversitesi'nden 6 ay süreyle araştırma yapmak üzere Düzce Üniversitesi Korozyon Araştırma Laboratuvarı'nda görev yaptığını belirterek bu süre zarfında Hana Lahbib'in, yaptığı çalışmaları çeşitli kongrelerde sunduğunu ve indeksli dergilerde yayınlanmak üzere çalışmalarını dergilere gönderdiğini de sözlerine ekledi.

Sanayi ile işbirliklerini de önemsediklerini dile getiren Prof. Dr. Uygur, Anlas Lastik A.Ş ve Standard Profil A.Ş'ye bu bağlamda teşekkür ederek Düzce Üniversitesi öğrencilerine destek sağladıklarını söyledi.

Mühendislik Fakültesi'ndeki başarılı akademisyen grubunun, 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı'nda Hindistan ve Cezayir'le TÜBITAK 2216-Postdoctoral Research Fellowship proje çalışmalarının devam ettiğini belirten Prof. Dr. İlyas Uygur, “Yine Üniversitemizde ilk defa sanayi ortaklı TÜBİTAK-1501 projesi kabul aldı. Bu çok güzel bir gelişme. Ülkemizde çok az üniversitede bu tür sanayi-üniversite işbirliği projeye dönüşüyor. Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve tüm yönetim olarak bu güzel iş birliklerinin artması için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum” diye konuştu.