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23 Aralık 2016 12:39

Düzce Üniversitesi namağlup şampiyon

Düzce Üniversitesi namağlup şampiyon

23 Aralık 2016 12:39

Antalya’da yapılan Üniversiteler Arası Futbol müsabakalarında Düzce Üniversitesi namağlup şampiyon oldu.
Üniversiteler arası futbol şampiyonası Antalya’da düzenlendi. Şampiyonaya katılan Düzce Üniversitesi Uşak’ı 2-0, Sinop’u 6-0, Çankırı’yı 2-1 ve Isparta’yı 4-0 yenerek namağlup olarak şampiyon oldu.
Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Karacabey, şampiyonayı namağlup olarak tamamlayan sporcuları kutlayarak “Genç bir fakülte olmamıza rağmen adımızı her gittiğimiz müsabakalarda duyuruyoruz. Antrenörlerimiz Yrd. Doç. Dr. Atakan Çağlayan ve öğretim görevlisi Yavuz Öntürk idaresinde ki Futbol takımımız Antalya’da yapılan şampiyonadan namağlup şampiyon olarak dönüyorlar. Bu bizlere gurur veriyor. Sporcularımı tek tek kutluyorum. Bizi her alanda destekleyen Düzce Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a da teşekkür ediyorum” dedi.



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