Düzce Üniversitesi öğrencileri baharın coşkusunu yaşıyor

Bilim Kültür ve Sanat Günleri”nin ikinci günü, gerçekleştirilen farklı ve renkli etkinliklerle devam etti.

Konuralp Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen ikici gün etkinliklerinin ilkinde Üniversite İçi Futbol Turnuvası final ve üçüncülük maçları oynandı. Final karşılaşmasında İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi’ni 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Turnuvanın üçüncülük mücadelesinde ise Teknoloji Fakültesi, normal süresi 1-1 sona eren maçta, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nu penaltılar sonucu 5-3 yenerek üçüncülük başarısı elde etti.

Bilim Kültür ve Sanat Günleri’nde Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, yine birbirinden farklı birçok etkinliğe sahne oldu. Etkinlik alanında, ebru sanatına ait eserlerin sergilendiği sergi ilgiyle takip edilirken; Rodeo, Balon Futbolu ve Geleneksel Okçuluk Gösteri ile öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı. Kurulan birçok tanıtım ve satış standı ile Düzce Üniversitesi öğrencileri, hem Topluluklarının tanıtımlarını gerçekleştirdi, hem de farklı ürün gruplarının satışından gelir elde etti.

Sürpriz ikram ve aktivitelerle devam eden etkinliklerde, Türk Halk Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Topluluğu tarafından Aydın, Antalya, Artvin ve Trabzon yörelerine ait sergilenen halk oyunu gösterileri yine öğrenciler tarafından beğeniyle izlendi.

Tiyatro Topluluğu tarafından gerçekleştirilen “Sevgili Doktor” başlıklı tiyatro gösterisi de İstiklal Konferans Salonu’nda öğrencilerle buluştu. İlginin oldukça yoğun olduğu gösteride, sanatsal yeteneklerini sahnede başarıyla sunan Düzce Üniversitesi öğrencileri, komedi türünde sergiledikleri oyunla izleyicileri hem eğlendirdi, hem de sosyal içerikli mesajlar verdi.

Tiyatro gösterisinin ardından Düzce Üniversitesi öğrencileri Mustafa Demir, Harun Yoldaş ve orkestraları bir konser vererek etkinliklere renk kattı. Karadeniz ezgilerinden oluşan repertuarını seslendiren öğrenciler, katılımcılara keyifli bir bahar akşamı yaşattı.

Gecenin finalinde ise sevilen rock sanatçısı Can Gox sahne aldı. Seslendirdiği birçok şarkı ile başarılı bir sahne performansına imza atan Can Gox, Düzce Üniversitesi’ne misafir olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyleyerek başladığı programında, öğrencilerin müzikle dolu bir gece yaşamasını sağladı.