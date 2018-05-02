Ulusal Tıp Kongresi”nde, çağın hastalığı kanser ele alındı.

Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongreye; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Düzce Tıp Öğrencileri Birliği Akademik Danışmanı Prof. Dr. Binnur Önal, Kalifornia Üniversitesi, San Francisco, UCSF Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Tihan, öğretim elamanları ve ülkemizin her bölgesinden gelen Tıp Fakültesi öğrencileri katılım gösterdi.

Programın ilk açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, bilginin önemine değinerek, günümüzde tüm meslek gruplarının aradığı bilgileri eksiksiz bir şekilde bulmak istediğini ifade etti. Düzenlenen etkinliklerde mesleki bilgilerin ayrıntılı bir şekilde ele alınıp incelendiğini katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Ataoğlu, değişen ve gelişen bilgilerin gerçekleştirilen bu kongrelerle bilim dünyasına kazandırıldığının altını çizdi.

Üniversitemiz öğrencilerinin düzenlediği bu kongrenin önemine de değinen Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, yaptıkları bu önemli çalışmalar için öğrencilerimize teşekkür etti. İnsanların akıllarını neyle doldururlarsa onunla meşgul olacaklarını ifade eden Ataoğlu, öğrencilerimizin de bilimle uğraşıp, çok çalışarak ülkemize ve bilim dünyasına katkı sunmaları gerektiğini söyledi. Bu kongrede değerli bilgilerini katılımcılarla paylaşan bilim insanlarına da teşekkür eden Prof. Dr. Ataoğlu, kongrenin herkes için faydalı olması temennisiyle sözlerini sonlandırdı.

Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu’nun konuşmasından sonra açılış konuşması için kürsüye davet edilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Üniversite yönetimi olarak öğrencilerimizin düzenleyeceği tüm etkinlikleri desteklediklerini vurgulayarak, öğrencilerin nesnel değil, özne olduğunun altını çizdi. Öğrencilerimizin aktif bir eğitim süreci geçirmelerinin, üniversite sonrasındaki iş hayatında sorumluluk bilinciyle hareket etmelerine katkı sağlayacağını söyleyen Genç, öğrencilerin iyi yetişmesinin ülkemizin gelişmesine de doğrudan etki edeceğini belirtti. Prof. Dr. Genç, düzenlenen ulusal ve uluslararası bu kongrelerde bilim insanlarının yaptıkları çalışmaların katılımcılarla paylaşıldığını ve bu paylaşımların mesleki ilerlemelerin önünü açtığını ifade etti.

Düzce Üniversitesi öğrencilerinin organize ettiği bu kongrede, otuz yıllık bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için Amerika Birleşik Devletleri’nden Üniversiteye gelen San Francisco / UCSF Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Tihan’a ayrıca teşekkür eden Prof. Dr. İlhan Genç, programa destek veren Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerine, katkı sunan tüm bilim insanlarına ve katılımcılara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Gerçekleştirilen açılış konuşmalarından sonra 2 gün sürecek olan “9. Ulusal Tıp Kongresi”nin ilk sunumunu yapan kongrenin Onur Konuğu Prof. Dr. Tarık Tihan, katılımcılara yönelik yaptığı konuşmada Türkiye’de olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dünyanın her yerinde konferanslar verdiğini; ancak Türkiye’ye gelirken ayrı bir heyecan duyduğunu ifade etti. Kendisini davet edenlere teşekkür eden Prof. Dr. Tihan “Bir Topluluk Gözüyle Kanser” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen açılış konuşmaları ve Prof. Dr. Tarık Tihan’ın özel sunumundan sonra; 6 oturumdan oluşan programın sunumları başladı.

Prof. Dr. Binnur Önal’ın başkanlığını yaptığı 1. oturumda, “Kansere Bakış”, Doç. Dr. Mehmet Gamsızkan’ın başkanlığını yaptığı 2. oturumda, “Melanom ve İmmünoterapi”, Doç. Dr. Onur Eşbah’ın başkanlığını yaptığı 3. ve 4. oturumda, “Akciğer Kanseri” ile “Onkolojik Aciller” başlıklı çalışmalarda sunum yapılırken, Doç. Dr. Birgül Öneç’in başkanılığını yaptığı 5. ve 6. oturumlarda ise “Lösemililer” ve “Türk Kök Sinevizyon” başlıkları altında sunumlar gerçekleştirildi.

Program düzenlenen ödül töreni ve serbest kürsü ile son buldu.