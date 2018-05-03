Düzce Üniversitesi öğrencilerinden köy ilkokullarına bağış

Projeden sorumlu öğrenciler; Mustafa Gürgüz, Erdem Özkan, Ayşe Eren, Yeliz Filiz ve Emine Hatun Alemdar, yerleşke içerisinde ve sosyal medya üzerinden "Bir Gülüş, Bir Umut" kampanyası başlattı. Kampanyaya Düzce Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları, Sakarya Özel Adamektep Okulu, Dimes çalışanları ve hayırsever vatandaşlar katkı sağladı.

Kampanya sonrası toplanan kitap, kırtasiye ve spor malzemeleri, Öğretim Görörevlisi İlyas Temel Şafak’ın organizasyon desteği ile Düzce Eski Mengencik İlkokulu ve Paşaormanı İlkokulu’na ulaştırıldı. Minik öğrencilere dağıtılan kırtasiye malzemesi, kütüphaneye bağışlanan kitaplar ve okul idaresine teslim edilen spor malzemeleri ile ihtiyaç duyulan malzemelerin bir kısmı giderildi.

Eski Mengencik İlkokulu’na yardımların ulaşmasından sonra, Okul Müdürü Kenan Kahraman’ın düzenlediği organizasyon ile öğrenciler ve öğretmenler okul bahçesinde toplu kitap okudu.

Paşaormanı İlkokulu’na hayırseverlerden gelen yardımları öğrenciler sevinçle karşıladı. Projeye gönüllü olarak destek veren sanatçı ve akademisyen Defne Ilgaz, öğrencilerle sohbet ederek birlikte şarkılar söyledi. Neşeli dakikaların yaşandığı Paşaormanı İlkokulu’nda Okul Müdürü Tuncay Madak yaptığı açıklamada, proje çalışanlarına ve kampanyaya katılanlara teşekkür ederek, yapılan bağışın öğrenciler ve okul için çok anlamlı olduğunu ifade etti.