Düzce Üniversitesi öğrencilerinden Trabzon’da çifte zafer

ve 2.’lik ödülünün sahibi olarak damga vurdular.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) düzenlenen ve TUBİTAK 2209-B Sanayiye yönelik lisans bitirme programı tarafından da desteklenen proje yarışmasında, 87 proje arasından Düzce Üniversitesi öğrencilerinin yapmış oldukları projeler; 1. ve 2.lik ödüllerine layık görüldü.

Danışmanlığını Düzce Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Öztürk’ün yaptığı “Modüler Durum Bildiren Sigorta Devresi” başlıklı projeleriyle Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Ömer Ecir ve Cansu Yıldız 1. olma başarısını elde etti. Proje danışmanlığını Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Emin Yıldırız’ın yaptığı “Fotovoltaik Panellerin Otonom Temizlenmesi ve Performans Takip Sistemi” başlıklı proje çalışmasıyla yine Düzce Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden Fatih Demir, Malik Nanto, Murat Oflazer ise, 2. olarak Düzce Üniversitesi’ne önemli başarı kazandırdılar.

Öğrencilerin yapmış oldukları bu projelere yatırımcıların ve araştırmacıların yoğun ilgi gösterdiğini belirten proje danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Emin Yıldırız, “Yeni bir ürün geliştirme fikrinin ürüne dönüşmesi ve ticarileşmesi, gerçek anlamda mühendisliğin anlam kazanmasıdır. Bu noktada desteklerini esirgemeyen başta Dekanımız Prof. Dr. İlyas Uygur ve Rektörümüz Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar olmak üzere, fikrimize destek veren çeşitli sanayi kuruluşlarına ve projemizi destekleyen TUBİTAK kurumuna teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.