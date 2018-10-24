İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Düzce Üniversitesi öğrencisi Japonya'ya gitti

Düzce Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü 4.

sınıf öğrencisi Ramazan Furkan Avcı, Osaka Sangyo Üniversitesi ile imzalanan Memorandum of Understanding (MoU) mutabakatı kapsamında eğitim görmek üzere Japonya'ya giden ilk öğrenci oldu.


Mekatronik kavramının ilk ortaya konulduğu ülke olan Japonya'da eğitim görmesinin mesleki anlamda kendisine büyük fayda sağlayacağını belirten Ramazan Furkan Avcı, MoU mutabakatının imzalanmasında emeği bulunan Osaka Sangyo Üniversitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Koji Yoshikawa ile bir araya gelerek kendisine teşekkürlerini sundu.


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Japonya'da eğitim görecek olan Ramazan Furkan Avcı, daha önce Erasmus+ Öğrenci Değişim Programıyla Polonya'da iki dönem bulunmuş olmasının da, yurtdışı deneyimi açısından kendisine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.


Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur ise, “Bu başarılarda emeği geçen tüm değerli akademisyenlere ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman yönetim olarak ülkemiz için değer üreten bilimsel çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.