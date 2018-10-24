Düzce Üniversitesi öğrencisi Japonya'ya gitti

sınıf öğrencisi Ramazan Furkan Avcı, Osaka Sangyo Üniversitesi ile imzalanan Memorandum of Understanding (MoU) mutabakatı kapsamında eğitim görmek üzere Japonya'ya giden ilk öğrenci oldu.

Mekatronik kavramının ilk ortaya konulduğu ülke olan Japonya'da eğitim görmesinin mesleki anlamda kendisine büyük fayda sağlayacağını belirten Ramazan Furkan Avcı, MoU mutabakatının imzalanmasında emeği bulunan Osaka Sangyo Üniversitesi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Koji Yoshikawa ile bir araya gelerek kendisine teşekkürlerini sundu.

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Japonya'da eğitim görecek olan Ramazan Furkan Avcı, daha önce Erasmus+ Öğrenci Değişim Programıyla Polonya'da iki dönem bulunmuş olmasının da, yurtdışı deneyimi açısından kendisine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlyas Uygur ise, “Bu başarılarda emeği geçen tüm değerli akademisyenlere ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Her zaman yönetim olarak ülkemiz için değer üreten bilimsel çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.