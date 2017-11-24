Düzce Üniversitesi öğretim üyesi liselilerle buluştu

Dr. Muammer Mesci, Akçakoca Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek, “Kariyer Planlama ve Zamanı Etkili Kullanma” başlıklı bir seminer verdi.

Akçakoca Anadolu Lisesi Edebiyat Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, kariyer planlamanın gelecek planlaması olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Doç. Dr. Muammer Mesci, mutlu, huzurlu ve başarılı bir gelecek için kariyer planlama sürecinin çok önemli ve değerli olduğunu vurguladı. Kariyerin bir yaşam biçimi, uzun vadede de yaşam amacı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Mesci, her mesleğin önemli ve değerli olduğunu sözlerine ekledi. Hiçbir mesleğin başka bir meslekten üstün olmadığının altını çizen Doç. Dr. Mesci, kişinin kendini gerçekleştirme sürecine katkı sağlayan bir işte çalışmasının önemli olduğunu belirtti. Girişimci bir gençlik yetiştirmenin ülkemiz için önemine vurgu yapan Mesci, zamanı planlamanın girişimciliğin olmazsa olmazları arasında yer aldığına işaret etti.

Edebiyat Topluluğu öğrencilerini çağın gerekliliklerine uygun bir biçimde düzenledikleri seminer için tebrik eden Doç. Dr. Muammer Mesci, değişimi yönetebilen, esnek, girişimci, yenilikçi ve dinamik bir anlayışla eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştiren Düzce Üniversitesi olarak her türlü sosyal, kültürel ve araştırma faaliyetlerini desteklemekten gurur duyacaklarını ifade etti.

Akçakoca Anadolu Lisesi öğrencilerini yükseköğretim hayatlarında Düzce Üniversitesi’nde görmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirten Doç. Dr. Muammer Mesci, Akçakoca Anadolu Lisesi’nin düzenlediği seminerde bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, etkinlikte emeği geçen Okul Müdürlüğüne ve Edebiyat Topluluğu üyelerine teşekkür etti.