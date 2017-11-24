Diğer
Kategoriler
24 Kasım 2017 10:00

Düzce Üniversitesi öğretim üyesi liselilerle buluştu

Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç.

Düzce Üniversitesi öğretim üyesi liselilerle buluştu

24 Kasım 2017 10:00

Dr. Muammer Mesci, Akçakoca Anadolu Lisesi öğrencileri ile bir araya gelerek, “Kariyer Planlama ve Zamanı Etkili Kullanma” başlıklı bir seminer verdi.


Akçakoca Anadolu Lisesi Edebiyat Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, kariyer planlamanın gelecek planlaması olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Doç. Dr. Muammer Mesci, mutlu, huzurlu ve başarılı bir gelecek için kariyer planlama sürecinin çok önemli ve değerli olduğunu vurguladı. Kariyerin bir yaşam biçimi, uzun vadede de yaşam amacı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Mesci, her mesleğin önemli ve değerli olduğunu sözlerine ekledi. Hiçbir mesleğin başka bir meslekten üstün olmadığının altını çizen Doç. Dr. Mesci, kişinin kendini gerçekleştirme sürecine katkı sağlayan bir işte çalışmasının önemli olduğunu belirtti. Girişimci bir gençlik yetiştirmenin ülkemiz için önemine vurgu yapan Mesci, zamanı planlamanın girişimciliğin olmazsa olmazları arasında yer aldığına işaret etti.


Edebiyat Topluluğu öğrencilerini çağın gerekliliklerine uygun bir biçimde düzenledikleri seminer için tebrik eden Doç. Dr. Muammer Mesci, değişimi yönetebilen, esnek, girişimci, yenilikçi ve dinamik bir anlayışla eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştiren Düzce Üniversitesi olarak her türlü sosyal, kültürel ve araştırma faaliyetlerini desteklemekten gurur duyacaklarını ifade etti.


Akçakoca Anadolu Lisesi öğrencilerini yükseköğretim hayatlarında Düzce Üniversitesi’nde görmekten büyük mutluluk duyacaklarını belirten Doç. Dr. Muammer Mesci, Akçakoca Anadolu Lisesi’nin düzenlediği seminerde bulunmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, etkinlikte emeği geçen Okul Müdürlüğüne ve Edebiyat Topluluğu üyelerine teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
13
°
C
  • Cuma
    13°C
  • Cumartesi
    16°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç