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06 Haziran 2018 13:00

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Romanya’da düzenlenen elektro arts festivali’ne katıldı

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü’nden Dr.

Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Romanya’da düzenlenen elektro arts festivali’ne katıldı

06 Haziran 2018 13:00

Öğr. Üyesi Burhan Yılmaz, Romanya’da düzenlenen Elektro Arts Festivali’nde Düzce Üniversitesi’ni temsil etti.


Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde Cluj Napoca Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nde düzenlenen Elektro Arts Festivali’ndeki eser seçimlerine başvuruda bulunan 110 sanatçı arasından 2. olarak seçilen Dr. Öğr. Üyesi Burhan Yılmaz, ilki 2013 yılında gerçekleştirilen Elektro Arts Festivali’nin Romanya’nın ve Cluj Napoca şehrinin en önemli çağdaş sanat festivallerinden biri olduğunu belirtti.


Müzik, Performans, Enstalasyon, Video, Dijital Fotoğraf gibi birçok farklı disipline ev sahipliği yapan festivalde Düzce Üniversitesi adına katılmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Burhan Yılmaz, kendisini destekleyen Fakülte ve Üniversite Yönetimine teşekkür etti.




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