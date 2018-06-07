Düzce Üniversitesi paydaşlarıyla iftar programında bir araya geldi

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Furat Akdemir tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programı, İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Faruk Ermemiş’in yaptığı dua ve sonrasında verilen iftar yemeği ile devam etti.

Tasavvuf müzikleri eşliğindeki iftar yemeğinin ardından duygu ve düşüncelerini dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Bu iftar programında sizlerle bir arada olmaktan, soframızı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Birlikte çalıştığımız, birlikte ürettiğimiz, bölgemize ve şehrimize değer kattığımızda her şey daha anlamlı oluyor” şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesi’nin başarı sıralamasındaki yerini ve bütçesini artırdığını, nitelik, nicelik ve öğrenci sayısı bakımından büyümesini sürdürdüğünü ifade eden Rektör Çakar; yeni projeleri, yeni sağlık hizmetlerini ve yeni binaları hizmete açtıklarını belirterek ihtisaslaşma alanındaki çalışmalara özel önem verdiklerini sözlerine ekledi. İftar programını onurlandıran şehit ailelerine de teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, tüm şehitlerimize de Allah’tan rahmet dileyerek sözlerini sonlandırdı.

Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde Düzce Üniversitesi’nin gerçekleştirdiği iftar programı, birlik ve beraberliğe, dayanışmaya, manevi duyguların paylaşılmasına ve nimetlerin şükrüne vesile oldu. Cennet vatanımızda barış içerisinde nice Ramazanların yaşanması temennilerinin ifade edildiği programda, tüm paydaşlar bu anlamlı iftar organizasyonunu düzenleyen Düzce Üniversitesi’ne teşekkür etti.

İftar programına; Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün, Adalet Komisyonu Başkanı Ferhan Acar, Baro Başkanı Av. Azade Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce milletvekili adayları, protokol üyeleri, şehit aileleri, basın mensupları ile akademik ve idari personeller katıldı.