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09 Ağustos 2018 21:16

Düzce Üniversitesi Rektörü canlı yayında üniversite adaylarının sorularını yanıtladı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.

Düzce Üniversitesi Rektörü canlı yayında üniversite adaylarının sorularını yanıtladı

09 Ağustos 2018 21:16

Dr. Nigar Demircan Çakar, 2018 YKS sonuçlarına göre tercihlerde bulunacak üniversite adaylarının sorularını sosyal medya canlı yayınında yanıtladı.


Facebook, instagram, twitter ve youtube sosyal medya kanalları üzerinden yapılan canlı yayında Rektör Çakar, öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Yeni kayıtlarla birlikte 33 bin öğrenci sayısına ulaşacaklarını belirten Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar; Kalkınma Bakanlığı ve YÖK tarafından başlatılan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi”nde Düzce Üniversitesi’nin ülkemizdeki 5 üniversite arasına girme başarısı gösterdiğine dikkat çekti. Proje kapsamında ihtisas üniversitesi olarak seçilen Düzce Üniversitesi’nin, sağlık ve çevre alanlarında farklı imkanlar sunacağını söyleyen Rektör Çakar, İstanbul ve Ankara’ya yakınlığıyla, sosyal olanaklarıyla, donanımlı öğretim kadrosuyla ve laboratuvar olanaklarıyla Düzce Üniversitesi’nin dolu dolu bir kampüs yaşamı sunacağını dile getirdi.


Ülkemizde ilk kez Düzce Üniversitesi’nde açılan Nüfus ve Vatandaşlık bölümünün geniş iş imkanlarına sahip olduğunu ifade eden Çakar, nitelikli birçok lisans ve ön lisans programıyla Düzce Üniversitesi’nin tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında yer aldığını sözlerine ekledi. Ülkemizdeki en iyi ilk 50 üniversite arasında yer alan Düzce Üniversitesi’nin, bilimsel yayın sıralaması ve öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında da oldukça iyi konumda bulunduğuna işaret eden Rektör Çakar, lisans üstü programları, yurt dışı olanakları, öğrenci toplulukları, yeni yatırımlar gibi birçok konuda aydınlatıcı açıklamalarda bulundu.


Meslek tercihinin üniversite tercihinden daha önemli olduğunu vurgulayan Dr. Nigar Demircan Çakar, “Bizi tercih eden öğrencilerimize şimdiden hoş geldiniz diyor, tercih yapacak tüm öğrencilere başarılar diliyoruz” sözleriyle canlı yayındaki açıklamalarına son verdi.




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