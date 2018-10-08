Düzce Üniversitesi sıfır atık konusunda da öncülük yapıyor

Bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunan Düzce Üniversitesi, GP AMG firması ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiği “Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu: Düzce İli Çözüm Önerileri Çalıştayı” ile atıkların değerlendirilmesi alanında da bölgede öncü rol üstlendi.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında çevre ve sağlık alanlarında çok sayıda firmayla iş birliği sözleşmesi imzaladıklarını ifade etti. GP AMG firması ile yaptıkları ortak bilimsel çalışmalarla üniversite-sanayi işbirliğinin en güzel örneklerini sergilediklerini dile getiren Prof. Dr. Uğraş, ülkemizin milli ve yerli üretim hedeflerine katkı sunmaya devam edeceklerini söyledi. GP AMG firmasının Düzce'de odun kömürü üretimine yönelik yatırım çalışmaları olduğunu belirten Uğraş, ilgili firmaya ve Düzce'nin atık sorunlarına çözüm konusunda destek olan herkese teşekkür etti.

Düzce'de hayata geçirecekler

Programda konuşan GP AMG firması Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sherif Desouky, çalıştay dolayısıyla Düzce Üniversitesi'nde bulunduğu için memnuniyet duyduğunu ifade ederek Mart ayında Düzce Üniversitesi ile iş birliğine başladıklarını söyledi. Düzce'de yatırım çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirten Desouky, atıklardan mangal kömürü ve enerji üretecekleri bir fabrikayı Düzce'de hayata geçireceklerini ve 1 Ocak 2019'daki açılışa tüm katılımcıları beklediklerini sözlerine ekledi. Atık suları temizleyen Mobil Atık Su Arıtma Ünitesi de ürettiklerini dillendiren Dr. Sherif Desouky, Düzce'nin suyunun yüzde yüz temiz olması için çalıştıklarına dikkat çekerek sözlerini sonlandırdı.

Önemli katkı sağlayacak

Programda bir konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, kıymetli bir günde bir araya geldiklerini ifade ederek GP AMG firması ile yaptıkları iş birliğinin, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi'nin de ana göstergesi olduğunu dile getirdi. Atıkların azaltılması, endüstriye geri kazandırılması ve suların korunmasının önemine vurgu yapan Rektör Çakar, çalıştayın; ortaya çıkacak bilgilerin bölgeye yayılımına, bölgenin ve şehrin atık sorunlarına çözüm getirmesine vesile olmasını temenni ederek katkı sunan herkese teşekkür etti.

Sularımız içilebilir durumda

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi'nin atık konusuna teorik olarak öncülük ettiğini, kendilerinin de hem teorik hem de pratik olarak işin içinde olduklarını söyledi. Belediye olarak içme ve kullanma sularını arıttıkları bilgisini paylaşan Dursun Ay, Düzce'nin sularının içilebilir olduğunu ifade etti. Sıfır atık projesine önem verdiklerinin altını çizen Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, bu alandaki çalışmalara devam ettiklerini belirterek atıkların toplu bir şekilde değil de, ayrı ayrı toplanarak ekonomiye kazandırılması gerektiğine dikkat çekti. Bu çalıştayı çok önemsediklerini dillendiren Dursun Ay, çalıştay sonucu ortaya konan bilgilerin kendilerine yön vereceği değerlendirmesinde bulundu.

Açılış konuşmaları sonrasında hediye ve plaket takdimiyle devam eden “Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu: Düzce İli Çözüm Önerileri Çalıştayı” iki oturum şeklinde gerçekleştirildi. Katılımcılar; “Endüstriyel Atık”, “Tarımsal Atık”, “Evsel Atık” ve “Atık Su” masalarında, atıkların dünyada ve ülkemizdeki durumu, geri dönüşümü, ekonomiye nasıl ve hangi yöntemlerle dönüştürüleceği gibi birçok konuda bilimsel tartışmalar gerçekleştirerek çözüm önerilerini paylaştı.

“Türkiye'nin Sıfır Atık Yolculuğu: Düzce İli Çözüm Önerileri Çalıştayı”, gerçekleştirilen oturumların ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.