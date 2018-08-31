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31 Ağustos 2018 17:50

Düzce Üniversitesi sosyal farkındalık oluşturmaya devam ediyor

Düzce Üniversitesi, “Temiz Üniversite-Temiz Düzce” etkinliği ile çevre temizliği konusunda sosyal farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Düzce Üniversitesi sosyal farkındalık oluşturmaya devam ediyor

31 Ağustos 2018 17:50


“Sağlıklı toplum temiz çevreyle başlar.” ilkesinden hareketle Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar tarafından hayata geçirilen ve her ayın son Cuma günü gerçekleştirilen “Temiz Üniversite-Temiz Düzce” etkinliği, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, akademik ve idari birim yöneticileri ile personellerin katılımıyla gerçekleştirildi.


Etkinlik kapsamında Rektörlük önünden başlayarak, Düzce Üniversitesi Sosyal Tesisleri, Kütüphane ve çevresini, kampüs içi yollarını, yeşil alanlar ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nı temizleyen Düzce Üniversitesi mensupları, sosyal sorumluluk alanında önemli bir çalışmaya imza attı.




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