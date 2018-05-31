Açılışta konuşan Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Çoknaz, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Daha öncesinde Antrenörlük Eğitimi Bölümü Sunum programı düzenlediklerini belirten Prof. Dr. Hakkı Çoknaz, bu programda ise Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği öğrencileri tarafından Araştırma Projesi Sunumları’nın katılımcılarla paylaşılacağını ifade etti.

Açılış konuşmasının sonrasında başkanlığını Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Çoknaz’ın yaptığı ilk oturuma geçildi. Oturumda; “Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesindeki Öğrencilerin Beslenme Düzeyleri ve Bilgisi”, “Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’ndeki Milli Sporcuların Sigara Kullanma Alışkanlıkları” ve “Eğitsel Oyunların Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklarda Bazı Fiziksel Parametreler ve Sosyal Beceriler Üzerindeki Etkisi” başlıklarındaki inceleme ve araştırma sonuçlarına ilişkin sunumlar anlatıldı.

Başkanlığını Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ‘nden Dr. Öğr. Üyesi Ayla Taşkıran’ın yaptığı ikinci oturumda ise, “Spor Bilimleri Okuyan Öğrencilerin Doping Bilgi Düzeyleri”, “Düzce Üniversitesinde Eğitim Görmekte Olan Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyaya Yönelik Tutumları” ve “Spor Turizmine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Spor Bilimleri Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Spor Turizmine Yönelik Tutumları” hakkındaki inceleme sunumları öğrenciler tarafından paylaşıldı.

Gerçekleştirilen oturumların sonrasında Araştırma Projesi Sunum’larını yapan Düzce Üniversitesi öğrencilerine sunum belgeleri, öğretim elemanlarına teşekkür belgeleri, dereceye giren öğrencilerw de başarı belgeleri takdim edildi.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Araştırma Projesi Sunum Programı, Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi’ndeki farklı dersliklerde gerçekleştirilen sunumların ardından sona erdi.