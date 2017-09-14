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14 Eylül 2017 13:55

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi kantini için ihale düzenliyor

Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı, Konuralp Kampüsünde yer alan Teknoloji Fakültesi Kantini için 22 Eylül 2017 tarihinde saat 10.

Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi kantini için ihale düzenliyor

14 Eylül 2017 13:55

00’da yeniden ihale düzenleyecek.


Devlet İhale Kanununa göre pazarlık usulüyle yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle düzenlenecek ihale, Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.


İhaleye katılmak isteyenler, ihale gününe kadar ihale işlem dosyasını Düzce Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Başkanlığı’nda ücretsiz görebilecek, alabilecek, anılan tarih ve saate kadar teklif dosyasını teslim edebilecek.


30 bini aşkın öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Düzce Üniversitesi, Merkez Kampüsünde yer alan kantinleri ile Konuralp Yerleşkesi’nde de 20 binden fazla öğrencisine nitelikli bir şeklide hizmet sunmaya devam ediyor.


Düzce Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Kantini ihalesi için detaylı bilgilere, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın https://sks.duzce.edu.tr/Duyuru/14626/ internet adresinden ulaşılabiliyor.




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