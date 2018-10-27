Düzce Üniversitesi temiz çevre konusunda farkındalık oluşturuyor

Etkinliğe; Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, akademik ve idari personellerle öğrenciler katılım gösterdi. 2018-2019 Akademik Yılı'nın ikinci temiz kampüs etkinliğinde, Konuralp Yerleşkesinde temizlik faaliyeti gerçekleştirildi. Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, yeşil alanlar, yollar, Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi çevresi, dikkatli ve itinalı bir çalışma sonucu daha temiz bir görünüme kavuşturuldu.

“Sağlıklı toplum, temiz çevreyle başlar.” ilkesine önem veren Düzce Üniversitesi, gerçekleştirdiği “Temiz Düzce-Temiz Üniversite” etkinlikleri ile sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam için doğanın, yeşilin ve çevrenin korunması konusunda bilinç uyandırmaya devam ediyor.