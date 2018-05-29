Düzce Üniversitesi Tıbbi ve yenilebilir mantar üretimine başladı

Tıbbi ve yenilebilir mantar yetiştiriciliğinin halka yaygınlaştırılması amacıyla Düzce Çavuşlar köyünde atıl halde bulunan bir ahır, gerekli tadilatlar yapılarak mantar üretimi pilot tesisi haline getirildi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yalçın ve Arş. Gör. Dr. Çağlar Akçay’ın önderliğinde yapılan proje ile ilk etapta istiridye mantarı (kayın ya da kavak mantarı) yetiştirildi.

Dr. Öğr. Üyesi Mesut Yalçın, atıl halde bulunan ahırın mantarhaneye dönüştürme işinin oldukça düşük bir maliyetle yapıldığını belirterek, mantar yetiştirmede kompost (mantar besi ortamı) olarak Düzce yöresinde bolca bulunan ve atık şeklinde açığa çıkan fındık zürufu kullanıldığını ifade etti. Ülkemizde yılda 180 bin - 200 bin ton fındık zürufunun açığa çıktığını belirten Mesut Yalçın, “ Bu züruflar fındık üreticileri tarafından kullanılmadan doğaya atılmaktadır. Mantar yetiştirmede hammadde olarak genellikle saman kullanılmakta ve mantar üreticileri kompostu hazır olarak satınaldıkları için maliyetler yükselmektedir. Kompost materyalini hazır almak yerine fındık zürufunun değerlendirilmesi sonucunda maliyetler önemli ölçüde düşecek, kırsal kesimdeki vatandaşların mantar üretimine daha çok eğilim gösterecek ve buradan önemli mikatarda ek gelir sağlayacaklardır.” dedi.

Arş. Gör Dr. Çağlar Akçay ise Düzce’nin iklim olarak mantar yetiştirmek için oldukça uygun koşullara sahip olduğunu ifade etti. İstiridye mantarının ülkemizde giderek yaygınlaştığını söyleyen Çağlar Akçay, “İstiridye mantarı yetiştiriciliğini pilot uygulama noktasında başarıyla gerçekleştirdik. Tıbbi mantar olan Shiitake (Şitaki) mantarının da fındık kabukları üzerinde Orman Fakültesi, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Mantar Yetiştirme Laboratuvarında denemelerini yaptık. İlk denememizde bu konuda da başarı sağladık. İlerleyen süreçte tıbbi mantar olan Shiitake mantarını da halka yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Shiitake mantarı, tıbbi özelliği olan çok önemli bir mantardır ve Çin’de 900 yıldan beri kültürü yapılmaktadır. Shiitake mantarı içerdiği potasyum (P), demir (Fe), kalsiyum (Ca), B1 B2 ve B12 element ve etken maddeler ile birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek mide ve bağırsak gibi kanser türlerinin tedavisinde yardımcı olmaktadır. Diğer yandan içerdiği lentinan polisakkariti ile vücudun virüslere karşı mücadele etmesini sağlayan interferon üretimini uyarır.” diyerek Düzce yöresine ait tarımsal atıkların tıbbi ve yenilebilir mantar gibi katma değeri yüksek olan ürünlere dönüştürülmesini çok önemsediklerini belirtti.