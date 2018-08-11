Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanından önemli başarı

Gör. Özge Beyazçiçek, çok az sayıda katılımcının yer alabildiği ve alanında dünyaca ünlü bilim insanlarının eğitim verdiği Epithelial Systems Physiology and Pathophysiology adlı Workshop’una burslu olarak davet alan tek araştırmacı oldu.

Dünyanın en gelişmiş Kistik Fibrozis araştırma merkezi olan North Carolina Üniversitesi Kistik Fibrozis Merkezi Marsico Akciğer Araştırma Enstitüsü’nde araştırmalarına devam eden, Hücre Biyolojisi ve Fizyoloji Departmanı’na bağlı olarak çalışan Arş. Gör. Özge Beyazçiçek, Lizbon Üniversitesi’nde düzenlenen ve alanında dünyaca ünlü bilim insanlarının eğitim verdiği ve dünyadan sadece 16 araştırmacının katılımcı olarak kabul edildiği Epithelial Systems Physiology and Pathophysiology adlı Workshop’una burslu olarak davet alan tek araştırmacı olarak Düzce Üniversitesi adına önemli bir başarının sahibi oldu.

TÜBİTAK desteğiyle yurtdışı araştırma görevini sürdüren Arş. Gör. Özge Beyazçiçek, çalışmalarını yürüttüğü Kistik Fibrozis Merkezi/Marsico Akciğer Araştırma Enstitüsü’nün, ABD’deki en büyük solunum sistemi araştırma merkezlerinden biri olduğunu, bu merkezde insan akciğer hücreleri üzerinde rutin olarak; konfokal mikroskopi, iyon transport (Ussing Chamber), proteomik ve genomik çalışmalar yapıldığını ve kistik fibrozisle ilgili olarak yapılacak araştırmalar için oldukça donanımlı olduğunu ifade ederken, katılmış olduğu Epithelial Systems Physiology and Pathophysiology Workshop’uyla ilgili olarak da bu alanda bilgi ve tecrübelerini geliştirip dünyada aynı alanda çalışan sayılı bilim insanlarıyla bir araya gelme ve tanışma fırsatı yakaladığını ifade etti. Araştırmalarını alanında uzman akademisyenlere sunma olanağı bulduğunu belirten Beyazçiçek, bunun yanı sıra gelecekte Düzce Üniversitesi bünyesinde yapılacak araştırmaların yurtdışındaki bağlantılarını oluşturmak için bu workshopun büyük bir fırsat olduğunu da sözlerine ekledi.

Değerli bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar’ın da araştırmalarını yürüttüğü North Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışmanın gurur verici olduğunu söyleyen Beyazçiçek, yeni teknikler ile uygulama alanı son derece geniş olan akciğer araştırmalarına Düzce Üniversitesi’ne döndüğü zaman da devam ederek yeni projeler geliştirme düşüncesinde olduğunu ve bu alanda sayılı araştırma merkezlerinden birinin Düzce Üniversitesi’nde kurulmasına öncülük ederek ülkemizin ilgili alanda dünyadaki bir başka sayılı araştırma merkezi haline getirilmesine katkıda bulunma amacını taşıdığını ifade etti.

Çalışmalarını sürdürdüğü üniversite ile ilgili de bilgiler veren Arş. Gör. Özge Beyazçiçek, North Carolina Üniversitesi’nin sağlık alanında dünyadaki en iyi üniversiteler arasında yer aldığını ve Tıp Fakültesi’nin ise önceki yıllarda 2 adet nobel ödülü sahibi olduğuna işaret etti. Bunlardan ilk ödülün 2007 yılında Nobel Fizyoloji/Tıp alanında Prof. Dr. Oliver Smithies tarafından kazanılmış olup, diğerinin 2015 yılında ülkemiz için de büyük bir başarı ve gurur getirmiş olan değerli bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından kazanılan Nobel Kimya ödülü olduğuna dikkat çekti.

North Carolina Üniversitesi’nin 800 araştırma projesine sahip olmakla birlikte üniversiteler arasında araştırmalara ayrılmış federal fonlar açısından, ABD’nin en yüksek federal araştırma fonuna sahip 6. üniversitesi olduğunu dillendiren Arş. Gör. Özge Beyazçiçek, bu üniversitenin yılda 1 milyar doların üzerinde araştırma bütçesine sahip olduğunu ve Düzce Üniversitesi’ni orada temsil etmenin büyük bir gurur olduğunu belirtti.