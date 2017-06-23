Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni dönem mezunlarını verdi

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin hazırladığı klasik Türk müziği dinletisi ile başlayan program, öğrencilerin Tıp Fakültesi’nde geçirdikleri 6 yılla ilgili anıların yer aldığı slayt gösterisiyle devam etti.

Programın açılışında konuşan 2016-2017 Akademik Yılı dönem birincisi Dr. Burcu Bakıcı, arkadaşlarını temsilen yaptığı konuşma için onur duyduğunu ifade etti. Üzerlerinde emekleri olan ailesine, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu’na ve öğretim üyelerine teşekkür eden Bakıcı, doktorlara yapılan en büyük ihanetin şiddet olduğunu belirterek tüm hekim arkadaşlarına meslek hayatlarında başarılar diledi.

99 öğrenci mezun oldu

Programda bir konuşma gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, Tıp Fakültesi’nin kuruluşunun 25. yılında düzenledikleri 16. mezuniyet töreninde 99 öğrenciyi mezun etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Disiplin ve özveri gerektiren hekimlik mesleğinin ömür boyu sürdüğünü söyleyen Ataoğlu, hekimlerin nerede ve ne zaman olursa olsun hastalara müdahale etmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Öğrencilerin başarılı olması için vefakarca çalışan ve çabalayan akademisyenlere minnettarlığını ileten Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, mezun öğrencilerin ailelerini de tebrik etti. Öğrencilerinin iyi bir hekim ve iyi bir insan olabilmeleri için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dillendiren Prof. Dr. Ataoğlu, mezun doktorların etik değerlere bağlı kalmalarını temenni ederek sözlerini sonlandırdı.

“İletişim önemli”

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, gurur verici bir gün yaşadıklarını ifade ederek sözlerine başladı. Mezun doktorları geleceğe uğurladıklarını söyleyen Rektör Çakar, gerek sağlık hizmetlerinde gerekse akademik çalışmalarında fedakarca çalışan Tıp Fakültesi öğretim üyelerine de gönülden teşekkür etti. En üst sıradan yerleşen öğrencilere, Düzce Üniversitesi’ni seçtikleri için ayrıca teşekkür eden Prof. Dr. Çakar mezun doktorların Düzce Üniversitesi’nin değer üreten felsefesini bundan sonraki yaşamlarında temsil edeceklerinden şüphe duymadığını dile getirdi. İyi hekimi, hastalarla iletişim kurabilen hekim olarak nitelendiren Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, mezunlara hitaben “Allah sizleri şiddetten, barbarlıktan ve düşmanlıktan korusun” diyerek konuşmasını noktaladı.

Açılış konuşmalarının ardından Tıp Fakültesi dönem birincisi Dr. Burcu Bakıcı tarafından mezuniyet kütüğüne isim çakılmasıyla devam eden programda, dereceye giren doktorlara plaket ve hediyeleri takdim edildi. Acil Tıp Derneği tarafından Yılın En İyi Acil Servis İntern Doktoru ödülüne layık görülen Dr. Nedim Batuhan Topaluğurlu’ya ödülünü, Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Harun Güneş verdi.

Mezuniyet belgelerinin takdimi sonrasında Prof. Dr. Emin Sami Gürleyik eşliğinde Hipokrat Yemini eden mezun doktorlar, büyük bir heyecan içinde keplerini havaya fırlatarak hekimlik mesleğine adım atmanın heyecanını yaşadı.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 2016-2017 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.