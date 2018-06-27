Cumhuriyet Konferans Salonu’nda düzenlenen mezuniyet törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Haluk Yücel tarafından icra edilen müzik dinletisiyle başlayan program, öğrencilerin hazırladığı ve Tıp Fakültesi’nde geçirdikleri 6 yılın anısını paylaştıkları slayt gösterimiyle devam etti.

Programın açılış konuşmasını Tıp Fakültesi 2017-2018 Akademik Yılı Dönem Birincisi Dr. Nazife Bulut, gerçekleştirdi. Altı yıl önce başladıkları öğrencilik dönemini geride bırakarak hekimlik mesleğine ilk adımı attıklarını belirten Dr. Nazife Bulut, büyük bir sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerini söyledi. Eğitim süreçleri boyunca kendilerine destek olan başta Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar olmak üzere, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, öğretim üyeleri ve her zaman yanlarında olan ailelerine teşekkür eden Dr. Nazife Bulut, hekim arkadaşlarına da mesleklerinde başarılar diledi.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, yaşantımızdaki en değerli varlığımız olan sağlığımız için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bugüne kadar 794 hekim yetiştirdiğini ifade ederek bu hekimlerin toplum sağlığı için fedakarca çalıştığını dile getirdi. Kuruluşunun 26. yılında Tıp Fakültesi’nin 87 öğrenciyi mezun etmenin heyecanını yaşadığını işaret eden Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu, mezun hekimlerin hastalara empati ve şefkatle yaklaşmaları tavsiyesinde bulundu. Hekimlerin yetişmesinde vefakar öğretim üyelerine de teşekkür eden Prof. Dr. Ataoğlu, son olarak ailelere seslenerek “Evlatlarınızla gurur duymalısınız. Çocuklarınız sadece sizi mutlu etmeyecek, topluma hizmet ederek şifa dağıtacaklar.” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, gururlu bir gün yaşadıklarını ifade etti. 30 bin öğrencisi bulunan Düzce Üniversitesi’nin, 5 bin öğrencisini mezun etmenin mutluluğunu yaşadığını dillendiren Prof. Dr. Çakar, yarınların bugünden daha iyi olacağını vurgulayarak, önümüzdeki yıl Tıp Fakültesi öğrencilerinin, 4 bin m2 eğitim alanı ve acil servisin yenilenmiş ve taşınmış haliyle mezun olacaklarını sözlerine ekledi.

Öğretim üyelerine öğrencilerin yetiştirilmesinde sarf ettikleri yoğun emek için teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, mezun hekimlere tek öğüdünün tevazu olduğunun altını çizerek sözlerini noktaladı.

Tıp Fakültesi’nden mezun olan hekimlere mezuniyet belgelerinin takdim edilmesi ve mezuniyet kütüğüne isimlik çakılmasıyla devam eden programda Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Dönem birincisi Dr. Nazife Bulut’a mezuniyet belgesini ve plaketini takdim etti. Dönem ikincisi Dr. Seda Kepenek’e mezuniyet belgesi ve plaketini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin takdim ederken, Dönem Üçüncüsü Dr. İpek Gürel, mezuniyet belgesi ve plaketini Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Safinaz Ataoğlu’ndan almanın mutluluğunu yaşadı.

2018 Yılı Acil Tıp Derneği tarafından verilen Yılın En İyi Acil Servis İntern Doktoru ödülünün sahibi olan Fakültemizden Dr. Başak Yüksek’e ise ödülü ve mezuniyet belgesini, Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan Sarıtaş takdim etti.

Programın son bölümünde Hipokrat Yeminini hep bir ağızdan okuyan Düzce Üniversitesi’nin mezun hekimleri, keplerini coşkuyla havaya fırlatarak mezun olmanın ve hekimliğe adım atmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadı.