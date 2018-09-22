Düzce Üniversitesi tıp konusunda önemli bir iş birliğine daha imza attı

Düzce Üniversitesi ile İzmir'de faaliyet gösteren Naturin Doğal Ürünler firması arasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp konusunda iş birliği sözleşmesi imzalandı.

İş birliği sözleşmesini Düzce Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Naturin firması adına ise Dr. Mustafa Yaşar imzaladı. Sözleşme, Düzce Üniversitesi ve firma arasında Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında yapılacak iş birliği çerçevesindeki ortak Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyetleri için yasal dayanak sağlıyor. Bu kapsamda klinik çalışmalar yürütülmesi ve tedavi metotlarının geliştirilmesi konusunda, ortak Ar-Ge faaliyetlerine ek olarak ortak üretim tesisi kurulması da planlanıyor.

Özellikle MS, ALS, Alzheimer ve Parkinson gibi Dejeneratif Nörolojik Hastalıklar'ın tedavisinde kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesi için ortak Ar-Ge ve Ür-Ge faaliyeti yürütülmesi amaçlanıyor. İş birliği sözleşmesi ile ilgili görüşlerini dile getiren Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, güzel bir iş birliğine imza attıklarını ifade ederek protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti. Karşılıklı hediye takdimiyle sona eren imza töreni sonrasında, Naturin firması sahibi Dr. Mustafa Yaşar ve Genel Müdür Erkan Altuntaş, Düzce Üniversitesi Konuralp Kampüsü, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Nükleer Tıp Merkezi ve Deneysel Araştırma Merkezi ile Düzce Üniversitesi'nin ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında ekimi gerçekleştirilen tıbbi bitki bahçelerini ziyaret etti.