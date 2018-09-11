Düzce üniversitesi Ukrayna'da ihtisaslaşma çalışmalarını paylaştı

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesinde ülkemizdeki 5 pilot yükseköğretim kurumu arasına seçilen Düzce Üniversitesi, Ukrayna'da düzenlenen kongrede ihtisaslaşma çalışmalarını anlattı.

Ukrayna'nın Kiev şehrinde düzenlenen “4th International Turkic World Conference on Chemical Sciences and Technologies (ITWCCST 2018)” başlıklı uluslararası kongrede Düzce Üniversitesi'ni, Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş temsil etti.

Kongreye davetli konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş, çevre ve sağlık alanlarında desteklenen ve bu alanlarda önemli ihtisaslaşma faaliyetleri yürüten Düzce Üniversitesi'nin çalışmalarını dünya bilim insanlarıyla paylaştı.

Çevre alanında tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımı, sağlık alanında ise sağlık turizmi çatısı altında geleneksel ve tamamlayıcı tıbbı, stratejik alan olarak belirlediklerini söyleyen Prof. Dr. Uğraş, tıbbi bitki üretimi, arıcılık ve tıbbi mantar yetiştiriciliği şeklinde 3'lü bir modelle bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade ederek şu ana kadar yapılan çalışmalardan söz etti.

Prof. Dr. Halil İbrahim Uğraş tarafından ihtisaslaşma faaliyetleriyle ilgili detaylı bir şekilde paylaşılan sunum, ihtisaslaşma alanında Düzce Üniversitesi'ne yeni işbirlikleri kazandırmaya imkan sağladı.