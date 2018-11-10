Düzce Üniversitesi Uyku bozuklukları merkezi akredite oldu

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nin 6 yataklı “Uyku Bozuklukları Merkezi” Uyku Derneği (UYKUDER) tarafından “Eğitim Laboratuvarı” olarak akredite edildi.

Hastaların genel yaşam kalitesini iyileştirmek ve uyku problemlerine çözüm bulmak amacıyla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim dalı bünyesinde hizmet veren “Uyku Bozuklukları Merkezi”, Uyku Derneği Akreditasyon Kurulu tarafından uluslararası kriterler göz önünde bulundurarak akreditasyon sertifikasını aldı. 15 yıldır Düzce ve bölgesine hizmet veren uyku laboratuvarının geldiği nokta ile gurur duyduklarını ifade eden Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, “Serüvenimize eski hastanemizde 15 yıl önce servisteki doktor odasında basit poligrafla başladık ve akabinde gündüz öğretim üyesi, gece laboratuvar olarak kullandığımız prefabrik bir yapıda 1 yatak olarak hizmetimizi devam ettirdik. Yeni Hastanemizde servis içerisinde 2 yatakla verdiğimiz hizmeti son olarak Dr. Talat Bahçebaşı binasındaki bağımsız yerinde 6 yataklı yeni ve modern uyku laboratuvarımızla akredite edilerek taçlandırdığımız için mutluyuz” dedi ve katkısı olanlara teşekkür etti.