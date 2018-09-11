Düzce üniversitesi yeni değerlerine kavuştu

YKS sonuçlarına göre lisans ya da ön lisans programlarında öğrenim hakkı kazanan Düzce Üniversitesi öğrencileri, kayıt işlemlerinin ardından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nın yeni değerleri olma mutluluğunu yaşadı.

Yeni Eğitim-Öğretim Yılı için 7 bine yakın öğrenci kontenjanı ayrılan Düzce Üniversitesi, ülkemizin çeşitli şehirlerinden gelen öğrencilerin ve ailelerinin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gidererek kayıt işlemlerini kısa sürede gerçekleştirdi.

Tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında yerini alan Düzce Üniversitesi, kayıtların devam ettiği beş gün süresince kurduğu bilgilendirme stantlarıyla öğrencilerini doğru bir şekilde yönlendirerek kayıt işlemlerinin rahat ve kolay bir ortamda yapılmasına imkan sağladı. Özverili bir şekilde kayıt işlemlerini gerçekleştiren Düzce Üniversitesi'nin akademik ve idari personelleri, öğrencilerin heyecanını ve mutluluğunu paylaşarak onların uyum sürecini kısaltmak için barınma, ulaşım ve burs gibi daha birçok konuda yol gösterici bilgiler aktardı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Üniversitelerinde eğitim hakkı kazanan yeni öğrencileri büyük bir heyecan ve mutlulukla karşıladıklarını ifade etti.

Düzce Üniversitesi'nin, öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için büyük bir önem ve gayretle çalışmalarını yürüttüğünü belirten Rektör Çakar, eğitim hayatı boyunca Düzce Üniversitesi'nin sunmuş olduğu nitelikli eğitim-öğretimin imkanlarının yanında öğrencilerin bilimsel, kültürel ve sosyal olanaklardan da yararlanmalarını ve kendilerini geliştirmelerini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Düzce Üniversitesi olarak 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre Üniversitemizde eğitim hakkı kazanan öğrencilerimizi ve onlara emek veren ailelerini tebrik ediyor, yeni akademik yılda tüm öğrencilerimize başarılı bir eğitim hayatı diliyoruz” ifadelerini kullandı.