Düzce Üniversitesi'nde 2018-2019 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi

Kuruluşunun üzerinden henüz 12 yıl geçmesine rağmen, sadece eğitim-öğretim faaliyetleriyle değil, katma değerli bilimsel çalışmaları ve bölgesel kalkınmaya olan katkılarıyla büyük mesafe kaydeden Düzce Üniversitesi, 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'ni coşkulu bir katılımla gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfihak Alpkan'ın “Bilimsel Araştırma Etiği” başlıklı açılış dersi ile katılım sağladığı törene; Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, protokol üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılış konuşmasını, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı'nda Düzce Üniversitesi'ne birincilikle yerleşen Tıp Fakültesi öğrencisi Mehmet Boğaç gerçekleştirdi. Yoğun ve umut dolu bir maratonun sonunda Düzce Üniversitesi'ni kazanarak bu anlamlı törende yer aldığı için gurur duyduğunu söyleyen Düzce Üniversitesi öğrencisi, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirterek kendisine destek olan ailesine teşekkür etti. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni tercih etme nedenleri arasında nitelikli öğretim üyesi kadrosu, Tıpta Uzmanlık Sınavındaki başarıları ve modern fiziki mekanların etkili olduğunu ifade eden Mehmet Boğaç, önlerinde başarmaları ve aşmaları gereken uzun bir süreç olduğunu dile getirdi. Vatanımıza, milletimize yararlı meslek sahibi bireyler olmak için var gücüyle çalışacaklarını vurgulayan Mehmet Boğaç, kendilerine destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

Programda konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nin 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde bir arada olmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek, açılış dersi için kıymetli bir bilim adamı kimliği taşıyan, aynı zamanda yönetim bilimleri alanında çok önemli çalışmalar yapmış Prof. Dr. Lütfihak Alpkan'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü; 14 Fakültesi, 2 yüksekokulu, 4 enstitüsü, 10 meslek yüksekokulu, 33.000 öğrencisi ve 2500 çalışanıyla Düzce Üniversitesi'nin, esnek, girişimci, yenilikçi ve dinamik biçimde çağın gereklerine uygun olarak değişimi yönetebilen bir yükseköğretim kurumu olduğunu vurguladı. Kendisi ile birlikte kurulan üniversiteler arasında birinci sırada olan Düzce Üniversitesi'nin, Dünya Üniversiteleri arasında da ilk iki bin içerisinde yer almaya devam ettiğini söyleyen Rektör Çakar, bu başarılarda emeği geçen tüm mensuplara teşekkür etti.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 2015 yılı Haziran ayında başlatılan “Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması” programı kapsamında Düzce Üniversitesi'nin geldiği nokta hakkında da bilgiler paylaşan Prof. Dr. Çakar, “Yürüttüğümüz ihtisaslaşma faaliyetleri ile şehrimizin ve bölgemizin sürdürülebilir kalkınmasında şimdiden etkili olmaya başladık. Son bir yıl içerisinde köylerimizde yetiştirilen yedi tür tıbbi bitkide hasat yaptık, altı tür bitkinin yetiştirilmesinde de başarı sağladık. 27 tür bitkinin yetiştirilmesi faaliyetlerine de devam ediyoruz. Faaliyetlerimizi Bolu'ya da yaygınlaştırdık. Şehrimizdeki ekim alanını 2019 yılı içerisinde 500 hektara, 2020 yılında da 1000 hektara çıkarmayı hedefliyoruz. Fındık yeşil kabuklarında tıbbi mantar yetiştirmeyi başardık ve gönüllü çiftçilerimizi eğittik. Bitki ekstrelerinden ve arı ürünlerinden ilaç hammaddesi eldesi konusunda da önemli aşamalar kat ettik. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında, poliklinik faaliyetlerine başladık, ama bunlardan da önemlisi Nobel İlaç'ın sponsorluğunda Üniversitemizin markasını belirledik ve ilk ürünlerimizi ürettik. DUlife çatısı altında, kozmetik ürünlerimizi Melenis, bitki ürünlerimizi Herbynia, arı ürünlerimizi de Apidevera markaları ile hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

Bölgeye ve Düzce'ye; bağımlılıkla mücadele, göç sorunu, çocuk istismarının önlenmesi, çevre kirliliği, eğitimde niteliğin artırılması gibi çok farklı konularda da hizmet etmeye devam ettiklerini dillendiren Çakar, “Özellikle İstanbul-Ankara hızlı tren hattının bilimsel, teknik ve ekonomik olarak faydası kanıtlanmış Düzce-Bolu-Gerede güzergahından geçirilmesi konusunda Üniversite olarak inisiyatif üstlendik.” ifadelerini kullandı.

Düzce Üniversitesi'nin yatırımlarından da söz eden Rektör Çakar, birçok fiziksel alanı tamamladıklarını belirterek Kütüphane, Spor Bilimleri Fakültesi ve 50 bin metrekarelik Botanik Bahçesi'nin yapımına başlandığını da sözlerine ekledi. Girişimcilik ve fikri mülkiyet hakları konusunda önemli mesafeler kat ettiklerine işaret eden Çakar, son iki yılda patent ve faydalı model sayısını üç katına çıkardıklarının altını çizdi.

Düzce Üniversitesi yöneticileri olarak, hayatı okuyan bir gençlik yetiştirmek için çabaladıklarına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi'nin her sürecinde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Programda bir konuşma gerçekleştiren Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, yeni akademik yılın hayırlı olması temennisinde bulunarak sözlerine başladı. Düzce için çalıştıklarını ve Düzce Üniversitesi'ni önemsediklerini dile getiren Dursun Ay, öğrenciler için ellerinden gelen tüm çabayı göstereceklerini ifade etti. Üniversite olarak iyi durumda olduklarını belirten Ay, Düzce Teknopark'ta da nitelikli Ar-Ge çalışmalarının yürütüldüğünü söyleyerek Düzce Üniversitesi'nin başarılarının devamını diledi.

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, yaptığı konuşmada, Düzce Üniversitesi'nin kamu ile bütünleştiğine işaret etti. Düzce Üniversitesi'nin bilimsel ışığıyla teorik çalışmaları pratiğe dönüştürdüklerini ifade eden Zülkif Dağlı, geçen yıl Müftülükteki din görevlileri ile Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki öğretmenleri yüksek lisans eğitimine başlattıklarını belirtti. Yine Düzce Üniversitesi'nin desteğiyle 4500 öğretmene bağımlılıkla ilgili farkındalık eğitimi verildiğini söyleyen Düzce Valisi, çocuk istismarı ve korunması konusunda da 4500 öğretmene ve 500 diğer meslek mensuplarına eğitim verileceği bilgisini paylaşarak yeni eğitim-öğretim döneminin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

“Bilimsel Araştırma Etiği” başlıklı açılış dersini vermek üzere kürsüye davet edilen Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, akademisyenlerin bilimsel araştırmalarda uyması gereken kırmızı çizgilerden bahsetti.

Genel ahlaka aykırı davranışların meslek ahlakına da aykırı olacağını ifade eden Prof. Dr. Lütfihak Alpkan, araştırmalarda kaynak gösterme geleneğinin ve yasal zemininin önemine vurgu yaptı. Bilimsel araştırmalarda, gerekli kuruluşlardan izin almanın, katılımcıların araştırmanın içerisinde olduğunu bilmelerinin gerekliliğine dikkat çeken Alpkan, katılımcıların araştırma içerisinden ayrılmak istediklerinde gereken iznin verilmesinin de faydalı olacağını söyledi.

Yayın yaparken veri sağlayan kişilerin kişisel verilerinin gizli tutulmasının da önemli olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi; intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme ve haksız yazarlık gibi etik ihlal türleri hakkında bilgiler vererek konuşmasını sonlandırdı.

Düzce Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni, Prof. Dr. Lütfihak Alpkan'a plaket ve hediye takdiminin ardından sona erdi.