Düzce Üniversitesi’nde 3. Bilim Kültür ve Sanat Günleri başladı

Düzce Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Öğrenci Topluluklarının işbirliğiyle gerçekleştirilen ve üç gün süresince devam edecek olan 3. Bilim Kültür ve Sanat Günleri’nin ilk günü, Üniversite İçi Futbol Turnuvası yarı final maçları ile başladı. Yarı final maçlarında Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nu penaltılar sonucu 3-0 yenen Mühendislik Fakültesi ile Teknoloji Fakültesi’ni 4-0 mağlup eden İşletme Fakültesi finale çıkma başarısı gösterdi.

Birçok etkinliğin gerçekleştirildiği 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda; ebru sergisi katılımcıların beğenisine sunulurken, Rodeo ve Balon Futbolu ile Geleneksel Okçuluk ve Muay Thai Gösterileri’nde Düzce Üniversitesi öğrencileri eğlenceli saatler yaşadı.

Yine 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurulan 40’a yakın tanıtım ve satış standının öğrencilere hizmet verdiği etkinliklerde Düzce Üniversitesi, sürpriz ikram ve aktivitelerle öğrencilerin, baharın coşkusunu doyasıya yaşamalarına imkan sağladı. Türk Halk Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Topluluğu tarafından ülkemizin çeşitli yörelerine ait sergilenen halk oyunu gösterileri de ilgiyle takip edildi.

Bilim Kültür ve Sanat Günleri’nin akşam bölümündeyse Tınılar Halk Müziği Topluluğu tarafından muhteşem bir konser icra edildi. Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Akdemir’in hazırlayıp yönettiği konserde, birbirinden değerli halk müziği eserlerini başarıyla seslendiren öğrenciler, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Konserin sonrasında ise Öğr. Gör. Kemal Akdemir yönetiminde “Sıra Gecesi” düzenlendi. Sıra Gecesinde seslendirilen türkülere eşlik eden Düzce Üniversitesi öğrencileri, olumsuz hava koşullarına rağmen gönlünce eğlenerek final sınavları öncesinde bahara merhaba demenin mutluluğunu yaşadı.