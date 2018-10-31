Düzce Üniversitesi'nde çağdaş sanatla ilgili konferans düzenlendi

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen “Çağdaş Sanat Neyi Anlatır?” başlıklı konferans, davetli konuşmacıların katılımıyla İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Konferansın ilk konuşmacısı olan İbrahim Soner Özdemir, çağdaş dünyanın estetiği konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çağdaş dünya kavramını ünlü filozofların düşüncelerinden örneklerle açıklayan konuşmacı, Marco polo sendromundan söz etti.

Sanat ve kültürde büyük sıçramalar ve büyük yükselişlerin her zaman birbirinden farklı kültürlerin karşılaşmasıyla ortaya çıktığını belirten İbrahim Soner Özdemir, sözü Deniz C. Koşar'a bıraktı.

Deniz C. Koşar, sanat, sanatçı, ya da filozofun tartışılması gerektiğinde, o zamanın bütün toplumsal olaylarına bakılması gerektiğini dile getirdi. Batıyla çok angaje hareket etmeye kalkışıldığı zaman, yanlış okumalardan dolayı zihinlerin yanlış bir biçimde yıkanabildiğine işaret eden Koşar, bu sebepten dolayı Batının sanat anlayışı dışında yorum yapabilmenin çok kolay olmadığını ifade etti.

Konferansın son konuşmasını gerçekleştiren Mehmet Yılmaz ise, çağdaş sanatın birçok konuyu anlattığını söyleyerek “Savaşları anlatır, nereleri gezdiğinizi anlatır. Hakikati anlatır. Resimle, heykelle, videoyla, konuşarak, susarak ve durarak anlatır. Milyon türlü anlatma aracı vardır.” şeklinde konuştu. Sanatçı olarak eserlerini ve deneyimlerini paylaşan Mehmet Yılmaz, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayarak konferansını sonlandırdı.