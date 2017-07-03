Uygulama yapacak araştırmacıların, deney hayvanlarıyla yaptıkları bilimsel çalışma süreçlerini evrensel etik ilkelere uygun olarak yürütmelerine olanak sağlayacak Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi; eğitim, araştırma ve uygulama projeleri gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapacak.

Faaliyetlerini ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak yürütecek Merkez, eğitim ve araştırmalar için uygulama laboratuvar kurma; kurs, seminer ve konferanslar düzenleme; konuyla ilgili kitap, broşür, dergi, makale ve benzeri bilimsel dokümanlar hazırlama gibi çalışmalar gerçekleştirecek. Deney hayvanlarının hijyenik ve sağlıklı ortamlarda yetiştirilmeleri için barınak açma imkanına da sahip olan Merkez, bünyesinde üretilmeyen hayvan tür ve soylarını yurt içi veya yurt dışı yasal üreticilerden temin edebilecek.

Deney hayvanı tür ve soylarına yönelik arşivin de oluşturulacağı Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi, faaliyet alanlarına giren konularda gereken alt yapı ve teknik desteği sağlayarak deney hayvanlarıyla ilgili uygulama, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini yürütecek.