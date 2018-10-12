Düzce Üniversitesi'nde Dümerang kampüse hoş geldin etkinliği gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Genç Eller Topluluğu'nun düzenlediği, “Dümerang Kampüse Hoş Geldin Etkinliği” öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda, birbirinden farklı ve güzel etkinliklerle öğrenciler eğlenceli anlar yaşadı. Gün boyu süren etkinlikler, Düzce Üniversitesi öğrencilerinin bireysel konserleriyle başladı. Sonrasında Tulum ve Kemençe Kardeşliği grubunun gösterileriyle keyifli anlara sahne olan etkinliklerde öğrenciler, müziğin her rengini tatma imkanı yakaladı. Düzce Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu da ülkemizin çeşitli yörelerine ait halk oyunlarını başarıyla sergileyerek katılımcıların beğenisini kazandı.

DJ Uğur'un sahne performansıyla devam eden Dümerang Kampüse Hoş Geldin etkinliklerinin finalinde ise ünlü rock grubu Pera sahne aldı. Rock müziğine ait birbirinden güzel parçalarını seslendiren Pera, muhteşem bir konsere imza attı. Başarılı bir sahne performansı sergileyen Pera, öğrencilere coşku dolu bir gece yaşattı.

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Dümerang Kampüse Hoş Geldin Etkinliği ile sonbaharın coşkusunu yaşayarak keyifli ve mutlu bir şekilde yeni eğitim-öğretim dönemine adım atmış oldu.