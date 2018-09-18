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Düzce Üniversitesi'nde “Eğitim-öğretim sürecini iyileştirme çalıştayı” başladı

Düzce Üniversitesi’nin düzenlediği, “Eğitim-Öğretim Sürecini İyileştirme Amaçlı Güncel Konular ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” başladı.

Düzce Üniversitesi'nin düzenlediği, “Eğitim-Öğretim Sürecini İyileştirme Amaçlı Güncel Konular ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” başladı.


2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için akademisyenlere yönelik Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde düzenlenen ve yaklaşık 150 akademisyenin katıldığı çalıştayın açılış konuşmasını, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç gerçekleştirdi. Düzce Üniversitesi'nde daha önce “Eğiticilerin Eğitimi” başlığı altında yapılan programın, 3 yıl önce başlatıldığını belirten Prof. Dr. İlhan Genç, bu eğitimin yapılan format değişikliğiyle birlikte çalıştay haline getirildiğini ifade ederek, programın birçok üniversiteye de model olduğunu söyledi.


Değişen ve gelişen çağa uygun bireyler yetiştirebilmek amacıyla eğitimcilerin kendilerini sürekli yenilemeleri gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Genç, bu eğitim programlarının her yıl devam edeceğini dile getirdi. Prof. Dr. Genç; merkez, derslik, bina ve laboratuvar gibi fiziksel mekanların tesis edilse bile, nitelikli eğitimin ancak donanımlı öğretim elamanları sayesinde gerçekleştirilebildiğini vurguladı. Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı, akademisyenlerin kendi alanında gerekli bilgi ve becerilere sahip olduklarını belirterek bu bilgi ve becerilerin öğrencilere aktarılması sürecinde kullanılan metotların çalıştayda ele alınacağını sözlerine ekledi. Çalıştayın herkes için yararlı geçeceğine inandığını ifade eden Prof. Dr. İlhan Genç, emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.


Dört gün beş grup şeklinde gerçekleştirilecek “Eğitim Öğretim Sürecini İyileştirme Amaçlı Güncel Konular ve Çözüm Önerileri Çalıştayı” ile Düzce Üniversitesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde, modern ve güncel eğitim metodlarını daha da geliştirecek.

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