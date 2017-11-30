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30 Kasım 2017 12:09

Düzce Üniversitesi’nde Gökkuşağı Sanat Festivali

Düzce Üniversitesi Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu tarafından düzenlenen ve çeşitli konser etkinliklerinin gerçekleştirileceği “Gökkuşağı Sanat Festivali”, İstiklal Konferans Salonu’nda başladı.

Düzce Üniversitesi’nde Gökkuşağı Sanat Festivali

30 Kasım 2017 12:09


Programa; Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran, davetli konuklar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.


Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi öğrencisi Ahizer Özbek, Gökkuşağı Sanat Festivali’nin Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu’nun ilk festivali olduğunu belirterek güzel ve anlamlı etkinliklerle yola devam edeceklerini söyledi. Festival ile müziği ön plana çıkarmayı ve farkı fark ettirmeyi amaçladıklarını dile getiren Ahizer Özbek, sözü Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akdemir’e bıraktı.


Öğrenci topluluklarının önemini vurgulayarak sözlerine başlayan Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akdemir, üniversite hayatının sadece derslerden ve sınavlardan ibaret olmadığını dillendirerek öğrenci topluluklarının, farklı disiplinlerde eğitim alan öğrencilerin hayat görüşlerine vizyon kazandırdığını sözlerine ekledi.


Toplumsal Eşitlik ve Farkındalık Topluluğu’nun kuruluşunun üçüncü yılında olduğunu ifade eden Akdemir, Topluluğa her zaman destek olacaklarını söyledi. Festivalin 13 Aralık’a kadar devam edeceğini ve bu süreçte 9 konser etkinliği gerçekleştirileceği bilgisin paylaşan Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akdemir, gösterdikleri ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.


Festivalin ilk gününde, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Volkan Gidiş’in hazırlayıp yönettiği, Sanat Yönetmenliğini Yrd. Doç. Dr. Müslüm Akdemir’in üstlendiği “Gönül Sohbeti” başlıklı konser icra edildi. Düzce Üniversitesi öğrencileri, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği eserlerinden oluşan repertuarlarını başarıyla seslendirerek dinleyicilere keyifli bir müzik akşamı yaşattılar. Öğrencilerin sanatsal yeteneklerini sergilediği Gökkuşağı Sanat Festivali’nin ilk günü, ilgi ve beğeniyle takip edildi.


Gökkuşağı Sanat Festivali, çeşitli konser etkinlikleriyle 13 Aralık’a kadar devam edecek.




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