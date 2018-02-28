Düzce Üniversitesi’nde hemşirelerin mesleki özerkliği konuşuldu

Dr. N. Yasemin Yalım konferans verdi.

Cumhuriyet Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kendisinin bir tıp doktoru olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Prof. Dr. Yasemin Yalım, doktor olmak isteyen hemşirelerle sık karşılaştığını fakat kendisi gibi hemşire olmak isteyip doktor olan çok fazla insan tanımadığını söyledi.

Meslek etikleri üzerine çalışmalar yaptığını belirten Prof. Dr. Yalım hemşireliğin meslekleşme süreci hakkında bilgiler aktararak “Yapılan bir işin meslek olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Özel bir eğitim gerektirmesi, topluma bir hizmet sunması, eğitim ve becerilerin entelektüel düzeyde bir gelişmeyi gerektirmesi ve bu yetkinliğin belgelenmesi lazım. Meslek örgütleri, eğitim grupları gibi özerkliğinin olması ve etik çerçevesinin belirlenmesi gerekir” dedi.

Hemşireliğin hekimlik kadar hızlı meslekleşemediğine dikkat çeken Prof. Dr. N. Yasemin Yalım, mesleğin kadınlar tarafından yapılıyor olmasından dolayı toplumsal cinsiyet kaynaklı engellerin oluştuğunu dile getirdi. Hemşirelik mesleğini kuran Florence Nightingale’in büyük katkısı olmasına rağmen “Hemşire doktorun dediklerini yapar” sözünün de meslek önüne engeller çıkardığına işaret eden Prof. Dr. Yalım, hemşireliğin bilimsel bilgi üretmekte hep tıbba baktığı için de meslekleşme sürecinde geride kaldığını sözlerine ekledi.

Hemşireliğin kadim bir meslek olduğunun altını çizen davetli konuşmacıya, konferansın sonunda Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.