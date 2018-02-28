Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 10:31

Düzce Üniversitesi’nde hemşirelerin mesleki özerkliği konuşuldu

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından aylık konferanslar serisi kapsamında düzenlenen “Hemşirelerin Mesleki Özerkliği” başlıklı programda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Düzce Üniversitesi’nde hemşirelerin mesleki özerkliği konuşuldu

28 Şubat 2018 10:31

Dr. N. Yasemin Yalım konferans verdi.


Cumhuriyet Konferans Salonunda gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.


Kendisinin bir tıp doktoru olduğunu ifade ederek sözlerine başlayan Prof. Dr. Yasemin Yalım, doktor olmak isteyen hemşirelerle sık karşılaştığını fakat kendisi gibi hemşire olmak isteyip doktor olan çok fazla insan tanımadığını söyledi.


Meslek etikleri üzerine çalışmalar yaptığını belirten Prof. Dr. Yalım hemşireliğin meslekleşme süreci hakkında bilgiler aktararak “Yapılan bir işin meslek olabilmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Özel bir eğitim gerektirmesi, topluma bir hizmet sunması, eğitim ve becerilerin entelektüel düzeyde bir gelişmeyi gerektirmesi ve bu yetkinliğin belgelenmesi lazım. Meslek örgütleri, eğitim grupları gibi özerkliğinin olması ve etik çerçevesinin belirlenmesi gerekir” dedi.


Hemşireliğin hekimlik kadar hızlı meslekleşemediğine dikkat çeken Prof. Dr. N. Yasemin Yalım, mesleğin kadınlar tarafından yapılıyor olmasından dolayı toplumsal cinsiyet kaynaklı engellerin oluştuğunu dile getirdi. Hemşirelik mesleğini kuran Florence Nightingale’in büyük katkısı olmasına rağmen “Hemşire doktorun dediklerini yapar” sözünün de meslek önüne engeller çıkardığına işaret eden Prof. Dr. Yalım, hemşireliğin bilimsel bilgi üretmekte hep tıbba baktığı için de meslekleşme sürecinde geride kaldığını sözlerine ekledi.


Hemşireliğin kadim bir meslek olduğunun altını çizen davetli konuşmacıya, konferansın sonunda Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir tarafından teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
1
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Sisli
    11°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
  • Pazar
    Hafif Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç