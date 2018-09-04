Düzce Üniversitesi’nde kayıt heyecanı başladı

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için 7 bine yakın öğrenci kontenjanı ayrılan Düzce Üniversitesi, yine tercih edilen yükseköğretim kurumları arasında yer aldı. Düzce Üniversitesi’ni tercih eden ve kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere, elektronik kayıt dışında şahsen kayıt imkanı da sunuluyor. Düzce Üniversitesi’ndeki şahsen kayıt işlemleri, Konuralp Yerleşkesi’ndeki Atatürk Eğitim ve Kültür Merkezi ile Düzce ve Akçakoca Yerleşkelerinde gerçekleştiriliyor.

Ülkemizin çeşitli bölgelerinden kayıtlarını yaptırmak üzere gelen öğrenciler ve aileleri için Düzce Üniversitesi tüm imkanlarını seferber etti. Öğrencilerinin ve ailelerinin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde gideren Düzce Üniversitesi, kurduğu bilgilendirme stantlarıyla öğrencilerini en doğru şekilde yönlendirerek, kısa sürede kayıt işlemlerinin rahat ve kolay bir şekilde tamamlanması için özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kayıt yaptıran öğrencilere barınma, ulaşım ve burs gibi konularda da detaylı bilgiler veriliyor.

Kayıt işlemlerini hızlı bir şekilde tamamladıkları için memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler ve aileleri, kayıt merkezinde görevli Düzce Üniversitesi personellerine verdikleri hizmetten dolayı teşekkürlerini iletti.

Düzce Üniversitesi’nde şahsen kayıtlar, 7 Eylül Cuma günü sona erecek.