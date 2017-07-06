Düzce Üniversitesi’nde mezuniyet coşkusu yaşandı

Düzce Üniversitesi Stadyumu’nda düzenlenen programa, Düzce Vali Yardımcısı Hasan Bağcı, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Kurucu Rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, protokol üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri ile basın mensupları katıldı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan törenin açılış konuşmasını, Düzce Üniversitesi’nin 2016-2017 Akademik Yılı ön lisans programlarında dereceye giren öğrencisi Sinem Keskin gerçekleştirdi. Mezun olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sinem Keskin, eğitimleri boyunca kendilerine destek olan öğretim elemanlarına teşekkür etti.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, “Bugün, öğretim üyelerimizin ve burada bulunan kıymetli ailelerin büyük özveriyle yetiştirdikleri mezunlarımızı bundan sonraki yaşamlarına uğurluyoruz. Büyük bir mutluluk, gurur ve heyecan içerisindeyiz. Gençlerimizi geleceklerine uğurlarken, birkaç ay içinde 7000’e yakın yeni gencimize de kucak açacak olmanın telaşını ve sevincini yaşıyoruz” dedi.

Kuruluşundan bugüne kadar bölgenin ve özellikle Düzce’nin sürdürülebilir kalkınmasına büyük katkı sağlayan Düzce Üniversitesi’nin, öğretim elemanlarının çabaları ve idari personelin gayreti, öğrencilerinin azmi ve heyecanı ile 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında birinci sırada olduğunu belirten Rektör Çakar, akademik teşvik bazlı sıralamada ise geçen yıla göre 10 basamak birden yükselen Düzce Üniversitesi’nin 15. sırada yer alarak köklü ve kurumsallaşmasını tamamlamış birçok üniversiteyi geride bıraktığına dikkat çekti.

Yaklaşık 30.000 öğrencisi ve 2500 çalışanı ile Düzce Üniversitesi’nin bilim için bilim değil, toplum için bilim anlayışını ilke edindiğini dile getiren Prof. Dr. Çakar, “Çabalarımızın önemli bir karşılığı olarak, Yükseköğretim Kurulu tarafından 2015 Haziran’ında başlatılan Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması Projesi’ne yaptığımız başvuru sonucu, Ülkemizdeki tüm üniversiteler içerisinden seçilen beş üniversite arasında yer almayı başardık. Düzce Üniversitesi’ne, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonra bölgemizdeki ilgili tüm aktörler ile işbirliği içerisinde sağlık alanında geleneksel ve tamamlayıcı tıp, çevre alanında da tarımsal atıkların endüstriye geri kazanımı konularına odaklanan programlar ile Düzce’mizin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak ve bölgemizin adını gururla duyurmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Mesleki eğitime önem verdiklerini belirten Rektör Çakar, ülkemizin pek çok alandaki insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak olan ön lisans öğrencilerini teknik geziler ve topluma yönelik proje işbirlikleri ile desteklediklerini, teknik programları ise sanayiye yönelik çalışmalarla güçlendirdiklerini ve öğrencilerin sosyal, kültürel ve iş yaşamına yönelik deneyim kazanmalarının önünü açtıklarını sözlerine ekledi.

Düzce Vali Yardımcısı Hasan Bağcı, mezun öğrencilerle bir arada olmaktan ve onların mutluluğunu paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Zorlu ve yorucu bir eğitimden sonra mezun olan öğrencilerde emeği geçen öğretim elemanlarına ve velilere teşekkür eden Bağcı, öğrencilerin Düzce Üniversitesi’nden aldıkları bilgi, deneyim ve vatan sevgisiyle ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına önemli katkılar sunacaklarını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından, dereceye giren öğrencilere hediye ve plaketleri takdim edildi. Lisans programları birincisi Seher Azize Köstekçi’ye hediye ve plaketlerini Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve Düzce Vali Yardımcısı Hasan Bağcı takdim etti. Lisans programları ikincisi Murat Eren Sarı’ya hediye ve plaketleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ile Kurucu Rektör Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu takdim ederken, lisans programları üçüncüsü Burak Uyduran’a ise hediye ve plaketleri Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin ile Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz tarafından takdim edildi.

Ön lisans programları birincisi Gülşah Kıymaç, ikincisi Sinem Keskin ve üçüncüsü Emre Köz’e, hediye ve plaketleri sırasıyla Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin tarafından takdim edildi. Enstitüler, Fakülteler ve Yüksekokullarda dereceye giren öğrencilere plaket ve hediye takdimi ve mezuniyet belgelerinin verilmesi ile devam eden programda, Adige Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Nuriyet Khameizokova, Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a hediyesini takdim etti.

Adige Cumhuriyeti Devlet Üniversitesi sanatçısı Zareta Tcisheva, Çerkez dilinde sahne alarak törene renk kattı. Mini konserin ardından Düzce Üniversitesi birincileri yaş kütüğüne isimlerini çakarak bu anlamlı anı ölümsüzleştirdi. Düzce Karadeniz ekibinin sahnelediği halk oyunu gösterisiyle devam eden mezuniyet töreninin sonunda büyük bir mutluluk ve coşkuyla keplerini göğe fırlatan mezunlar, heyecan ve sevinçlerini aileleriyle paylaşarak yeni bir hayata ’merhaba’ dediler.