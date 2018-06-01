Düzce Üniversitesi’nde Nüfus ve Vatandaşlık ön lisans programı açıldı

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nda ilk öğrencilerini kabul edecek Nüfus ve Vatandaşlık programı, ülkemizde ilk olma özelliği taşıyor. Düzce Valiliği, Düzce Üniversitesi ile İl Nüfus ve Vatandaşlık İl Müdürlüğü’nün destekleri ve YÖK’ün onayıyla açılan program, ülkemizin bu alandaki önemli ihtiyaçlarını karşılayacak.

Bu kapsamda, Nüfus ve Vatandaşlık programının tanıtımıyla ilgili, Düzce Valiliği’nde bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya; Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayhan Şamandar ve il protokol üyeleri katıldı.

Toplantıda, 2023 vizyonu çerçevesinde açılan Nüfus ve Vatandaşlık programının; İçişleri Bakanlığı’nın, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün, kamu kurumlarının ve özel sektörün ihtiyacı olan kalifiye personelleri yetiştireceği vurgulandı. Pasaport ve sürücü belgelerinin 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmeye başlanması ve çipli kimlik kartı uygulamasıyla artan yoğunluğun, Düzce Üniversitesi açılan bu program vasıtasıyla yetişecek uzman personellerce giderileceği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki tüm birimlerde, özellikle nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin ihtiyacı olduğu birçok kamu kurumu, özel hukuk danışmanlık büroları ve noterler gibi geniş iş olanaklarına sahip Nüfus ve Vatandaşlık programı ile Düzce Üniversitesi, ülkemizin bu alandaki gelişmesine de büyük katkı sağlayacak.

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Kalifiye, işi bilen personellerin okullardan yetiştirilmesi önem arz ediyor. Bu kapsamda Türkiye´de ilk kez Düzce Üniversitesi bünyesinde bu bölüm açılmış oldu. Bu yıl ÖSYM kılavuzuna da girmekle birlikte öğrencilerimiz, Türkiye´nin 81 ilinin tamamından ilimize bu bölüme eğitim için gelecekler. İlimiz ve Meslek Yüksekokulumuz için hayırlı olsun. Çocuklarımız için yeni bir iş alanı oluşturduk" dedi.

Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Nüfus ve Vatandaşlık programını parlayan bir bölüm şeklinde nitelendirdi. Rektör Nigar Demircan Çakar, bölümün 40 öğrenci kontenjanı ile açılacağını belirterek, "Bu bölüm çok önemli. 40 öğrenci kontenjanı ile bu yılki ÖSYM kılavuzunda yer alacak. Eylül’de ilk öğrencilerini karşılayacak” diye konuştu. Program vasıtasıyla Türkiye’nin dört bir yanındaki nüfus popülasyonundan gelen öğrencileri Düzce’ye kazandıracaklarını söyleyen Rektör Çakar, başta Vali Dr. Zülkif Dağlı olmak üzere programın açılmasına katkı veren kişi ve kurumlara teşekkür etti.