Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 09:07

Düzce Üniversitesi’nde öğretmenler gününe özel program düzenlendi

Düzce Üniversitesinde "Öğretmenlikte Dün Bugün ve Yarın" konulu program düzenlendi.

Düzce Üniversitesi’nde öğretmenler gününe özel program düzenlendi

25 Kasım 2017 09:07


Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü’ne özel program, Cumhuriyet Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. “Öğretmenlikte Dün Bugün ve Yarın” temalı Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen müzik dinletisiyle başladı. Programda, öğrenciler başarılı bir performans sergileyerek katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.


Müzik dinletisinin ardından Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Fidan Özbey, programın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Ülkemizde Öğretmenler Günü’nün 1981 yılından itibaren kutlandığını belirten Yrd. Doç. Dr. Fidan Özbey, Başöğretmen Atatürk’ün ve Millet Mekteplerinin aydınlattığı yoldan binlerce öğretmenin bu meşaleyi nesilden nesile aktardığını ifade etti. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden şu ana kadar 130 öğretmenin mezun olduğunu söyleyen Özbey, bu mesleğin sorumluluğunun ve kutsallığının bilincinde olduklarını dile getirdi.


Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, öğretmenlerin bu anlamlı gününü kutlayarak sözlerine başladı. 8 yıl Edebiyat Öğretmenliği yaptığını belirten Prof. Dr. Genç, öğretmenlerin öğrencilere model olduğunu sözlerine ekledi. Uzun yıllar davranış eğitimi ağırlıklı bir öğretim modeli uygulandığına işaret eden Genç, 2000 yılından sonra ise öğrenci merkezli eğitime geçildiğini söyledi. Bu sistemde öğretmenin öneminin daha da arttığını vurgulayan Prof. Dr. İlhan Genç, öğretmenlerin artık öğrencisinin yeteneklerini keşfetmesini sağladığına dikkat çekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere hitaben söylediği “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.” sözünün engin bir felsefeyi yansıttığını belirterek sözlerini sonlandırdı.


Program, Düzce Merkez Farabi Anadolu Lisesi Müdürü Dursun Ali Yavuzyiğit’in “Öğretmenlikte Dün Bugün ve Yarın” başlıklı sunumuyla devam etti. Edindiği tecrübeler ışığında öğretmenlikte sevgi, seviye ve sabrın öneminden bahseden Dursun Ali Yavuzyiğit, bu değerlere önem veren öğretmenlerin başarılı olduğunu ifade etti.


Programın diğer konuşmacısı Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şeref Kıldıran, “Mevzuatta Öğretmenlik” başlıklı sunumunda bilginin güç olduğunu ve duyguların matematiğine önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.


Programın bir diğer konuşmacısı Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Şehabettin Yavuz ise “Teknolojinin Öğretmenliğe Etkisi” konulu konuşmasında, teknolojinin gelişmesiyle öğretmenlerin de bu değişime adapte olması gerektiğini söyledi. Öğrencilerin yüreğine dokunulması üzerinde duran Yavuz, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.


Programda Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Ebru Baydede “Gelecekte Eğitim Sistemi ve Öğretmenlik”, Gizem Sakmen “Geleceğin Eğitiminde Teknoloji” ve Baran Tunçel ise “Nasıl Öğrenciler Yetiştirelim?” başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdiler.


Öğretmenler Günü programı, konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DÜZCE HABERLERİ
DÜZCE HAVA DURUMU
15
°
C
  • Cumartesi
    15°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    14°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    14°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç