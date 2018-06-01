Düzce Üniversitesi’nde sigaranın zararları anlatıldı

Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen panele, Düzce İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İbrahim Özcan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir, Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, İl Sağlık Müdürlüğü ile Üniversitemiz çalışanları ve şehrimiz sakinleri katılım gösterdi.

Programın açılışında kısa bir konuşma yapan Düzce Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Toraks Derneği Batı Karadeniz Şube Başkanı Prof. Dr. Ali Nihat Annakkaya, panelde halk sağlığı açısından çok önemli bir konuyu ele aldıklarını belirterek programa katkı sunan herkese teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi ve Panel Oturum Başkanı Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, sigaranın herkes için önemli bir sorun oluşturduğunu belirterek, kullananı da kullanmayanı da etkilediğini dile getirdi. Gerçekleştirdikleri bu panelde bir iki kişinin düşüncelerini değiştirmenin bile bir kazanç olduğunu ifade eden Balbay, herkes için yararlı bir panel olması temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

Programın son açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İbrahim Özcan, insan sağlığı açısından önemli bir panel olduğunu dile getirerek, kendisinin de bu etkinliğe katılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti. Gelişen teknoloji ile sağlık alanında yapılan çalışmalar sonucunda insanlara kaliteli bir yaşam sunma çabası içerisinde olduklarını söyleyen Opr. Dr. İbrahim Özcan, yapılan bu çalışmaları, tütün kullanımının olumsuz yönde etkilediğinin altını çizdi.

Bağımlılıkla mücadelede Düzce Üniversitesi’nin önemli akademik çalışmalarının olduğunu katılımcılarla paylaşan Düzce İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İbrahim Özcan, İl Sağlık Müdürlüğü olarak kendilerinin de halk sağlığı bazında bağımlılıkla mücadelede Yeşilay’la birlikte önemli çalışmalarının olduğunu belirtti. İş yerleri ile ilgili çalışmalarının da olduğunu söyleyen Opr. Dr. İbrahim Özcan, “Önce niyet edeceğiz, tedbir alacağız ve hedefe gideceğiz. İnsan istedikten sonra sevdiklerinden bile vazgeçiyor. Sigara sorununu sağlık ve ilim olarak aşmalıyız. Programa katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından “Tütün ve Akciğer” çalışmasıyla panelin ilk sunumunu yapan Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ege Güleç Balbay, tütün ve akciğer ilişkisini ilk 1912 yılında Adler’in ortaya çıkardığını belirterek, 1950’lerde Wynder ve Graham’in yaptığı çalışmada ABD’de sigara içen erkek ve kadınlarda akciğer kanserinin sigara içmeyenlere göre 13 ve 6 kat daha fazla olduğunu söyledi.

Akciğer kanseri gelişme riski sigara içenlere göre 20 kat yüksek olduğunu ifade eden Doç. Dr. Balbay, tütün ürünlerinin 4 bin kimyasal ve 80 karsinojen madde içerdiğinin altını çizdi.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Osman Kayapınar ise, “Tütün ve Kalp” başlıklı sunumunda; sigara içerken kardiyovasküler sistemde kan basıncının yüzde 5, kalp iş yükünün ise yüzde 20 arttığını belirterek, sigaranın kalp krizine ve inmelere yol açacağını dile getirdi.

Sigaranın kanın oksijen taşıma oranını düşürdüğünü, kan basıncını artırdığını katılımcılarla paylaşan öğretim üyesi, pasif içicilerinde kalp hastalıklarına bağlı ölümlerde yüzde 30 artış gösterdiğini vurguladı.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Nihat Annakkaya “Elektronik Sigaranın Zararları” başlıklı sunumunda, elektronik sigaranın; içerdiği toksik kimyasal maddeler, nikotin emiliminin kontrol edilmesinde güçlük, sağlık üzerindeki kanıtlanmış zararlı etkileri, pasif etkilenim ve cihaza bağlı yanık ve kazalar gibi nedenlerden dolayı insan sağlığını olumsuz yönde etkilediğini önemle vurguladı.

Panelin son sunumunu gerçekleştiren Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Cemil Işık Sönmez, “Ülkemizde Tütün İle Mücadelede Neredeyiz?” adlı çalışmasında “Türkiye M- POWER Yol Haritası”nı hatırlatarak, tütün kullanımının takip edilmesi, pasif sigara dumanından halkın korunması, sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak, sigaranın zararları konusunda toplumun uyarılması, tütün ürünlerinin reklamının önlenmesi ve vergilerin artırılması gibi önemli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Gerçekleştirilen sunumlar sonunda katılımcılardan gelen soruları da yanıtlayan panelistlere, Düzce İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. İbrahim Özcan, yaptıkları başarılı çalışmalar ve sunumları için teşekkür belgesi takdim etti.