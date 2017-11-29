Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hacer Gülen Savaş’ın moderatörlüğünü yaptığı konferansta; Başkent Üniversitesi Kadın Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜKÇAM) Müdürü Prof. Dr. Ayşe Akın ile Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Şule Ay konuşmacı olarak yer aldı.

Programın ilk sunumunu gerçekleştiren davetli konuşmacı Prof. Dr. Ayşe Akın, kadın ve erkeklerin dünyaya eşit olarak geldiğini ancak toplumsal algılardan dolayı birtakım eşitsizliklerin yaşandığını söyledi. Toplumun insanları cinsiyet kalıplarına koyduğunu belirten Prof. Dr. Akın; kadınların, toplumun onlara biçtiği kalıplar çerçevesinde yaşamaya zorlandığının altını çizdi.

Eğitim sektöründe kadın öğretmenlerin erkeklere oranla daha fazla olmasına karşın yönetici kadrosunda ise erkeklerin ağırlıkta olduğunu sözlerine ekledi. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması için eğitimin önemine değinen Prof. Dr. Ayşe Akın, eğitimsiz kadınların daha çok şiddete maruz kaldığına ve toplumsal statüsünün alt seviyelerde yer aldığına işaret etti. Kadın statüsünün düşük olduğu yerlerde anne ölüm oranının da yüksek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akın, hiçbir şeyin kadına yönelik şiddetin yaptığı olumsuz etkiyi yapamadığı vurgusunda bulundu. Son olarak organizasyondan ve etkinliğe katılımdan dolayı çok memnun kaldığını ifade eden Prof. Dr. Ayşe Akın, Düzce Üniversitesi Yönetimine ve programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programın bir diğer konuşmacısı olan Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜKAM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Şule Ay, geleneklere göre erkeklerin baskın karakter olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin gelecekte söz sahibi olabilmesi için toplumsal cinsiyet ayrımı sorununu çözülmesi gereken bir mesele olarak nitelendiren Yrd. Doç. Ay, ülkemizde ve dünyada bu alanda yapılan çalışmaların umut verici olduğunu söyledi.

Eğitimin öneminden de söz eden Yrd. Doç. Dr. Şule Ay, eğitim seviyesi düşük olan kadınların, kendilerine yöneltilen baskı ve şiddeti çoğu zaman farkına varamadıklarını ifade etti. Bazı kuruluşların yaptığı araştırmalara göre, kız çocuklarının 6-7 yaşına kadar hayatta ne başarıp başaramayacağına karar verdiğinin tespit edildiği bilgisini paylaşan Ay, bu yaşa kadar çocukların iyi ve doğru bir şekilde yetiştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İlkokul çağının da oldukça önemli olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Şule Ay, başarılı kadın bilim insanlarının medya ve çeşitli yollarla tanıtılarak örnek çalışmaların paylaşılması gerektiğini vurguladı. Son olarak DÜKAM ve kadın araştırma merkezlerinin önemine de değinen Yrd. Doç. Dr. Şule Ay, bu merkezlerin; kadın erkek eşitsizliğini ortadan kaldırmak, araştırmalar yaparak sorunları belirlemek, yayınlar çıkarmak, strateji ve politikalar üretmek gibi son derece önemli çalışmalar yaptığını da sözlerine ekledi.

Programın kapanış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hacer Gülen Savaş ise, programın oldukça verimli geçtiğini ve bu konuda bir farkındalık oluşturulduğunu belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Programın sonunda Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şerif Demir tarafından konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edildi.