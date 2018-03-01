Düzce Üniversitesi’nde “Yeniçeriler ve Bektaşilik” anlatıldı

Dr. Haşim Şahin bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi’nde bulunan İstiklal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü ve Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Ertuğrul, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Recai Özcan, öğretim elemanları ve öğrenciler katılım sağladı.

“Yeniçeriler ve Bektaşilik” başlıklı sunumunu yapmak için kürsüye davet edilen Doç. Dr. Haşim Şahin, Bektaşiliğin Alevilikle anıldığını; ancak bunların arasında farklılıkların olduğunu dile getirerek, Bektaşiliğin, bir tarikat olduğunu ve isteyen herkesin bu tarikata girebileceğini, Aleviliğin ise ancak doğumla elde edilebileceğinin altını çizdi.

Hacı Bektaş Veli’nin de birçok alimin yaptığı gibi Moğol istilasından kaçarak Anadolu’ya yerleştiğini belirten misafir konuşmacı, Bektaşilik tarikatının kendisinden çok sonra devlet görevlilerinin yardımıyla kurulduğunu ifade etti. Devletin cihat anlayışı kapsamında Yeniçeri ordusuyla birlikte, özellikle Balkanlarda savaşlara katıldığını söyleyen Doç. Dr. Şahin, bugün hala Arnavutluk’ta etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Yeniçeri ordusunun bozulması sonucu dönemin Padişahı 2. Mahmut tarafından kaldırılmasıyla birlikte Bektaşi Tarikatı’nın da yeniçerilerle hareket ettiği öne sürülerek kapatıldığını katılımcılarla paylaşan Şahin, tarikatların kapatılması nedenlerinin altında ekonomik nedenlerinin ve tarikat yöneticilerinin keyfi tutumlarının olduğunun altını çizdi.

Program sonunda Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haşim Şahin’in yapmış olduğu başarılı çalışmaları ve sunumu için Doç. Dr. Ali Ertuğrul tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.