Düzce Üniversitesi'nden aşure ikramı

Düzce Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler ile akademik ve idari personellere aşure ikramında bulunuldu. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşure ikramı için Düzce Üniversitesi'ne teşekkür eden üniversite mensupları, bu mübarek günlerin İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur, refah ve esenlik getirmesini temenni etti.

Aşure ikramı birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının paylaşılmasına vesile oldu.