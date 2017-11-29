Düzce Üniversitesi’nden Darülaceze’ye ziyaret

Dr. Nigar Demircan Çakar, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileriyle birlikte Darülaceze Başkanlığı’na bir ziyaret gerçekleştirdi.

Darülaceze Başkanlığı’nda Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ve beraberindekileri karşılayan ve aynı zamanda Düzceli olan Başkan Hamza Cebeci ve Başkan Yardımcısı Ahmet Malatyalı, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler paylaştı. Başkanlıktaki hizmet alanlarını, sosyal alanları ve rehabilitasyon merkezini ziyaret eden ve buradaki yaşlılarla sohbet eden Düzce Üniversitesi Rektörü ve öğrenciler, Darülaceze’de kalan kişilerin yaptıkları resim ve el işi gibi çalışmaları incelediler.

Darülaceze Başkanlığı’nın tarihi, bu güne kadar yaptıkları hizmetler ve gönüllülerin anlatıldığı video gösterimiyle devam eden programda, Düzceli iş kadını ve Darülaceze Gönüllüsü Asuman Karaşabanoğlu, bir konuşma gerçekleştirdi. Düzce’yi farklı kültürden insanların birlikte huzur içerisinde yaşadığı bir şehir olarak gördüğünü belirten Asuman Karaşabanoğlu, öğrencilere hitaben “Düzce’nin ekmeği bol ve bereketlidir. Girişimci insanlar, öğrencilere her zaman kollarını açmıştır. Memleketimizin sizlerle yükseleceğine canı gönülden inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Ses Sanatçısı, TV Programcısı ve aynı zamanda Darülaceze Gönüllüsü Züleyha Ortak ise yaptığı konuşmada, Darülaceze’nin 122 yıllık bir çınar olduğunu vurgulayarak burada dertlere derman bulunduğunu, yalnız kalanlara yoldaş olunduğunu ve bu kurumun kimsesizlerin sığındığı bir liman olduğunu belirtti. Peygamber efendimizin (S.A.V.) “Yaşlı bir kimseye, ihtiyaç sahibine kim elverip yardım edip ihtiyacını gideriyorsa; gelecekte kendisinin yaşlılığına hazırlık yapar ve yaşlılığında genç birisi kendisine yardımcı olur” sözünü hatırlatan Züleyha Ortak, bu sözün akıllardan çıkarılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Darülaceze denildiğinde akıllara şefkat, merhamet ve samimiyetin geldiğini belirten Züleyha Ortak, buradaki insanlara büyük bir vicdan duygusuyla bakıldığını; çalışanların kendi anne ve babalarına bakar gibi hizmet ettiklerini ifade etti. Gerçekleştirilen ziyaretten dolayı Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’a ve Düzce Üniversitesi mensuplarına teşekkür eden Züleyha Ortak, sözü Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci’ye bıraktı.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci, bu kurumun Sultan Abdülhamid Han’ın bir yadigârı ve hediyesi olduğunu belirterek, Darülaceze’yi her zaman yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı. Darülaceze’nin misyon ve vizyonuyla sıradan bir müessese olmadığının altını çizen Başkan Cebeci, sunduğu imkan ve olanaklarıyla birlikte ülkemizin en gözde kurumları içerisinde yer aldığını dile getirdi.

Darülaceze’de bugüne kadar yüz binin üzerinde insanın kaldığını söyleyen Başkan Hamza Cebeci, bu müessese de kalanların en iyi şartlarda ve daha mutlu yaşamaları için ekibiyle birlikte özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Hamza Cebeci; Düzce Üniversitesi Rektörüne ve öğrencilere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Programın kapanış konuşmasını yapan Dr. Nigar Demircan Çakar, yapılan çalışmaların ve hizmetlerin gurur verici olduğunu söyledi. Devlet imkanlarının, milletin yararına kullanıldığını görmekten dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Çakar, kendisinin de en kısa zaman içerisinde bir Darülaceze gönüllüsü olacağını belirtti.

Yaşlılara hizmet etmenin, sevgi ve saygı göstermenin bizi biz yapan ve kültürümüzün bir parçası olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Çakar, bu kültürün doğu ülkelerinde nadir olarak görüldüğünü, Avrupa ülkelerinde ise hiç görülmediğini ve bunun yerine bireyciliğin ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

Darülaceze gibi bir kurumda hizmet etmenin iyi bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Rektör Çakar, çalışanların kurumdaki yaşlılarımıza bir evlat gibi davrandıklarını belirterek, yaptıkları hizmetlerden dolayı kendilerine saygı duyulması gerektiğini dillendirdi. Yapılan başarılı ve özverili çalışmalardan etkilendiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci ve ekibine teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.