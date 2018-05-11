Düzce Üniversitesi’nden Gürcü kaligrafisi etkinliği yapıldı

Programa; Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Miktat Çelebioğlu, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş, Ankara Gürcistan Büyükelçisi Eşi İrine Giviasvili, Düzce Gürcü Kültür Derneği Başkanı Aydın Kubilay, davetli konuklar ve öğrenciler katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Akkuş; gerek şehrin desteği, gerekse Düzce Üniversitesi’nde bu görevi üstlenmiş olan öğretim elemanları ve Yönetimin gayretleriyle oluşturulmuş Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nün Düzce’de kurulmuş olmasının önemine vurgu yaptı. Genç bir bölüm olmasına rağmen yapmış oldukları etkinliklerin göz doldurmaya başladığını belirten Akkuş, Gürcü Kaligrafisi etkinliğinin devam ettirilmesi durumunda programın bir geleneğe dönüşebileceğini ifade ederek sözlerini sonlandırdı.

Açılışta konuşan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, kendisi için anlamlı bir gün olduğunu söyleyerek 6 yıl önce, Çerkez ve Gürcü Derneklerinin arzularıyla Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü’nün açılması için çalışmalara başladıklarını ve bunu neticelendirdiklerini sözlerine ekledi. Dillerin ve kültürlerin siyasi bir malzeme olarak kullanılmasını kabul etmediğini dile getiren Genç, dilin ifade edilen fikir ve hayalleri kültüre dönüştürdüğüne dikkat çekerek Gürcü Dili ve Edebiyatı’nda yüksek lisans öğrencisi almaya başladıklarını ve bu işin akademik anlamda ikinci basamağını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ankara Gürcistan Büyükelçisi’nin Eşi İrine Giviasvili, Büyükelçi adına selamlarını ileterek etkinliği gerçekleştiren öğretim elemanlarını ve öğrencileri kutladı. Gürcistan’ın bağımsızlığını 1918 yılında kazandığını ve cumhuriyetlerinin 100. yılını kutladıklarını söyleyen İrine Giviasvili, Gürcistan’ı ilk tanıyan ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığının altını çizdi. Düzce Üniversitesi’nde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Giviasvili, iki ülke adına verimli bir etkinlik olması temennisiyle konuşmasını noktaladı.

Açılış konuşmalarının ardından programın panel bölümüne geçildi. Panelde; Doç. Dr. Ali Ertuğrul, Doç. Dr. Makia Salia, Dr. Öğr. Üyesi Mariam Sulkhanisvili, Uzm. Öğrt. Fevzi Çelebi, yüksek lisans öğrencileri Mesut Koçak ve Enes Yılmaz hazırladıkları sunumları katılımcılarla paylaştılar.

Program, Düzce Üniversitesi Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilen Gürcüce-Türkçe şiir ve şarkı dinletisi ile devam etti. Şiir dinletisinin sonrasında Düzce Gürcü Kültür Derneği tarafından hazırlanan Gürcü Halk Dansları Gösterisi izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Düzenlenen etkinliklerin ardından yaptıkları sunumlardan dolayı panelistlere teşekkür belgesi, Gürcü Kaligrafisi Yarışmasında dereceye giren öğrencilere ise Düzce Üniversitesi ve Elçilik tarafından belge ve hediyeleri takdim edildi.

“Gürcü Kaligrafisi” etkinliği, günün anısına kesilen pasta ile sona erdi.