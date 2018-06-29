Düzce Üniversitesi’nden mezuniyet gururu

Düzce Üniversitesi Stadyumu’nda düzenlenen mezuniyet törenlerine; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç ve Prof. Dr. İdris Şahin, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin yöneticileri, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan programda, ilk olarak Düzce Üniversitesi Mühendislik, Spor Bilimleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, sonra İşletme Fakültesi ile Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, daha sonra Teknoloji, Fen Edebiyat Fakülteleri ile Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüsü, son olarak Sağlık Bilimleri, Eğitim ve Orman Fakülteleri için ayrı ayrı törenler düzenlendi.

Tören programlarında Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ve akademik birim yöneticileri birer konuşma gerçekleştirdi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, yaptığı konuşmasında, üniversite eğitimleri boyunca hayata en iyi şekilde hazırlamaya çalıştıkları mezunlara bundan sonraki dönemde başarılar diledi. Meslek sahibi olmanın zor olmadığını ama birey olmanın zor olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlhan Genç, mezunların fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak ülkemize önemli hizmetlerde bulunacağına vurgu yaptı. Akademik birim yöneticileri de, öğrencilerin yetiştirilmesinde büyük fedakarlıklar gösteren ailelerine teşekkür ederek mezunlara meslek yaşamlarında başarılar diledi.

Açılış konuşmalarının sonrasında bölümlerini dereceyle bitiren ve mezun olan Düzce Üniversitesi öğrencilerine mezuniyet belgeleri takdim edildi. Mezuniyet belgelerini gururla alan öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi. Törenlerin son bölümündeyse öğrenciler hep birlikte keplerini coşkuyla gökyüzüne fırlatarak bu mutluluklarını taçlandırdı. Mezun olmanın sevincini aileleri ve sevdikleriyle birlikte doyasıya yaşadı.

Düzce Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada “Ülkemize yeni değerler katacak mezunlarımızı gönülden tebrik ediyor, meslek yaşamlarında başarılarının devamını diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.