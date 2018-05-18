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18 Mayıs 2018 10:18

Düzce Üniversitesi’nden “Müzede Bir Gün” etkinliği

Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Müzeler Haftası kapsamında Konuralp Müzesinde "Müzede Bir Gün" adlı etkinlik gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi’nden “Müzede Bir Gün” etkinliği

18 Mayıs 2018 10:18


Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve davetli konukların katıldığı program, Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Okan’ın “Orfeus Mozaiği ve Prusias Ad Hypium” başlıklı sunumuyla başladı. Doç. Dr. Emre Okan, Konuralp Müzesi’nde sergilenen Orfeus Mozaiği hakkında önemli ve ilginç bilgiler paylaşarak katılımcıları bilgilendirdi.


Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Temel Sanat Bilimleri Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nahide Yılmaz, “Konuralp’te Bir Gün: Modern Çocuk Sanat Buluşmaları” konulu bir sunum gerçekleştirirken, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Durukan ise, “İçerik ve Biçim Bağlamında Müze Tasarımı” başlıklı konuşmasında, Dali Müzesi örneği üzerinden müze tasarımıyla ilgili faydalı bilgiler aktardı.


Etkinliğin son bölümündeyse, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Yılmaz, “Hitit Belgesi” ile Hitit medeniyetiyle ilgili gün yüzüne çıkan bilgileri katılımcılarla paylaştı.




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